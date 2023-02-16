中國文化大學以學生為本 打造最貼近社會趨勢大學

創校逾六十年，中國文化大學正致力打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」，並將以此嶄新風貌邁向新甲子。

文化大學表示，校長王子奇多次宣示以學生為本，積極優化住宿、交通、餐食質量，例如創新思考簽訂全國第一個溫泉飯店旅宿提升住宿品質、設置校內胖卡餐車營造友善校園氛圍、增設北投線往返專車提升交通便利等活化措施，讓歷史悠久的文化大學展現積極樂觀的嶄新風貌。

以學生為本，文化大學提出提升交通便利等多項活化措施，圖為去年底增設北投線往返專車。圖／文化大學提供

圖為校內胖卡餐車，營造友善校園氛圍，展現積極樂觀的嶄新風貌。圖／文化大學提供

文化大學以學生為本，積極優化住宿、交通、餐食質量，首創全國第一個溫泉飯店旅宿提升住宿品質。圖／文化大學提供

在強調就業力的今天，文化大學更在既有跨領域學習堅實基礎上，結合29萬校友「大手牽小手」力量積極推動產學合作，例如近期即與台灣世曦、台北市不動產代銷公會、國泰萬怡酒店、桃捷、新北市住都中心、岱宇國際、桃園航空城、純萃整合設計等簽訂相關協議。

文化大學在跨領域學習堅實基礎上，結合29萬校友力量，密集與多家知名企業產學合作，以厚植學生就業力。圖／文化大學提供

文化大學表示，未來也將廣邀各系所學長姊組成教學與產學顧問團隊，並透過獎學金搭配產業實習等配套措施，積極引進優秀學生加入華岡大家庭，並成立位於台北市中心的創新育成中心，為學生營造「畢業即就業」的無縫接軌社會學習環境。