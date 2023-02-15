永續大葉、創生未來 大葉大學師徒制打造就業即戰力

彰化縣大葉大學透過「產學攜手」與「師徒傳承」，緊扣國家發展政策與產業脈動，連續14年榮獲教育部教學卓越計畫暨高教深耕計畫獎助，由老師引領學生在實作學習裡發掘潛能，打造跨領域能力與就業競爭力，接軌全球就業市場。

大葉大學也獲2021英國QS亞洲大學排名全台第42名、2022世界綠色大學評比全台私立綜合大學第1名、2022遠見台灣最佳大學評比全國最佳私立大學第26名。

大葉大學多媒體學程江家慶老師(右一)帶領學生為設計萬榮國際企業設計扭蛋。圖／大葉大學提供

多媒體學程副主任程仲勝表示，多媒體數位內容學士學位學程根據業界需求，打造「2D創意工作坊」和「動畫創意工作坊」，從教學、實作到產學合作，學生在學時期就能執行業界案子，學生設計的系列扭蛋「東京的片隅」，已由萬榮國際企業股份有限公司量產，在台灣、日本上市。與黑綿羊映畫有限公司共同打造的動畫「鐵農夫」，榮獲紐約洛杉磯國際電影節最佳動畫、東京國際大都會電影節最佳動畫影集、莫斯科國際兒童電影節最佳動畫，參與學生還沒畢業就被廠商預約為未來員工。

創新育成中心主任吳建一說，大葉大學建置鍍膜、美粧品、醫美特色、製茶技術、高齡長照與智慧輔具、人工智慧、輕量化電動載具、保健食品七大研發基地，培養學生學用合一，同時讓學校研發能量成為企業後盾，提供原料研發、功能驗證、產品開發一條龍服務，同時幫助傳統企業轉型，帶動產業升級。

大葉大學機械系黎瑛傑(中)、電機系鄭仲凱(右)入選「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」。圖／大葉大學提供

因應綠能趨勢，學校成立風力發電教育與訓練中心，與全球離岸風電龍頭開發商沃旭能源合作「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」，培訓新時代永續人才，不限科系，所有大葉學生皆可爭取加入；完成離岸風電課程可獲得學程結業證明，入選沃旭學徒的學生不僅可進入沃旭大彰化風場有薪實習，大三、大四學費也由沃旭全額支付，表現優異者有機會直接留任。

吳建一說，大葉大學深耕產學合作與國際交流，不只為企業培育好人才，也打造綠色校園涵養綠色人才，因應聯合國永續發展指標SDGs，協助產業發展低碳與循環經濟，促進在地城鄉發展，歡迎喜歡實作學習的青年學子加入大葉大學。