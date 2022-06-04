樟樹國際實中培育整合型人才 創新力‧英語力‧專業力

新北市立樟樹國際實創高級中等學校以「創新力、英語力和專業力」為辦學核心目標，高中部除特色科系外，也開設有國際教育菁英班、雙語實驗班及數理資優班，同時扎根創新及科技教育，盼藉由實驗精神的學校教育，不僅帶給學生國際視野，也能兼具創新、創業能力，培育學生成整合型人才。

●創意課程 激發學生潛力

在雙語實驗教育方面，樟樹國際實中設有雙語實驗班，由中師與外師共同進行雙語課程，並與美國箴言高中（Living World Lutheran High School）簽訂合作備忘錄，開辦有公費補助的雙聯學位課程，讓學生畢業後可升讀國外大學；同時開設國際教育課程，進行跨國專題合作及發表，假日則開設國際教育菁英班，每年辦理日本、美國、法國等教育旅行。

樟樹國際實中每年辦理跨國專題合作及多國論壇發表活動。圖/樟樹國際實中提供

在創意潛能教育部分，以全台獨一無二的創意潛能課程，培訓學生創意思考技能，且以自造教育出發，奠基人工智慧素養、程式教育、大數據分析、圖像辨識和語音辨識等課程，也有數理資優班的探究實作課程，激發學生創意潛能。

●設備先進 賽事成績亮眼

為讓學生自由自在地探索，樟樹國際實中引進最先進的設備，提供學生舒適、安全和豐富探索學習環境，改制短短四年，便抱回ISA國際學校獎，成為新北市首所技術型高中獲「國際學校獎」肯定的學校。樟樹國際實中也在賽事上繳出漂亮成績單，共獲6座全國家事類技藝競賽金手獎、全國技能競賽第一名及專題創意製作競賽第一名等等。

樟樹國際實中公立學校收費，卻有貴族學校環境，並提供新興科技無人商店課程及場域。圖/樟樹國際實中提供

樟樹國際實中為下一代孩子設計全國最先進的教育，積極推動各項軟硬體建設，也辦理國中小職業試探教育體驗課程，加強國際教育，激發學生創意潛能，向下紮根培育具有跨群科、整合美學藝術、多元技能、創意設計、商業行銷及國際溝通等領域，並有解決問題和有企業家精神的「T型」技職人才。

校址：新北市汐止區樟樹二路135號

電話：02-26430686

官網：http://www.ctjhs.ntpc.edu.tw