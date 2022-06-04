擁抱生命的技職學府 新北高工培育4力人才

位在新北市土城區的新北高工，秉持擁抱生命的技職學府願景，數十年來以精緻、卓越、適性和全人教育理念培養學生，無論國內外技藝(能)競賽、技能檢定與專題實作等屢屢獲得豐厚佳績，讓學生成為具生命力、適應力、專業力和增能力的優質技術人才。

新北市立新北高工創立於1979年，目前學校的群科完整且學制多元。工業類設有機械群的機械科、製圖科、模具科及鑄造科；電機與電子群的電機科與資訊科；以及動力機械群的汽車科。商業類則設有商業管理群的資料處理科和外語群應用英語科。同時設有進修部、服務群科和體育班，提供同學多元適性發展需求。

新北高工願景為「擁抱生命的技職學府」，以追尋人生價值、尋找良師益友、尋求終身志業與找尋愛的追尋作為擁抱生命具體內涵。學校秉持精緻、卓越、適性和全人教育理念，培養同學成為敬業樂群優質技術人才。

蔡英文總統與新北高工第51屆全國技能競賽網頁設計金牌選手合照。圖／新北高工提供

新北高工為新北市指標技術型高中，以務實致用為本色，具體表現於各項技藝、能競賽、技能檢定與專題實作上。教育部110學年度全國高級中等學校工商科技藝競賽，新北高工就獲得10金手、9優勝；專題製作決賽榮獲工科最大電機與電子群及機械群兩群第1名。勞動部第51 屆全國技能競賽決賽計有6職種獲金牌、5職種獲銀牌、2職種獲銅牌。

新北高工第46屆國際技能競賽國手獲新北市長侯友宜表揚。圖／新北高工提供

除了國內取得優秀成績，國際成績也相當亮眼，在國際賽青少年組，新北高工2021年亞洲技能競賽友誼賽獲1 金牌、1 銀牌與1銅牌；俄羅斯國際技能競賽邀請賽獲1金牌；2018年亞洲技能競賽友誼賽獲1 金牌、1 銀牌與1優勝；國際賽青年組方面則有第44屆國際技能競賽獲1優勝；第45屆國際技能競賽獲1 金牌、1 銀牌與1優勝；將有2名正取國手及3名備取國手代表台灣備戰第46屆國際技能競賽。

新北高工儀隊參加110年台南市議長盃全國學生儀隊競賽。圖／新北高工提供

新北高工培育頂尖人才，連續3屆培養出國際技能競賽國手與榮獲教育部技職之光之殊榮。各項佳績在在顯現新北高工師生專業技術的精湛與技能學習的成效，也因此被譽為技能競賽常勝軍、國際技能競賽國手的搖籃。

新北高工表示，隨著科技發展和產業變遷，技術型高中不僅是動手實作能力的培養，更應經由大腦思考後，再用雙手去執行和實現。除了技能培育外，多元體育競賽及學生社團活動也提供同學發光發熱的舞台，以邁向適性發展的全人教育。

校址：新北市土城區學府路一段241號

電話：02-22612483

官網：https://www.ntvs.ntpc.edu.tw/

新北高工 廣告