中和高中開發跨領域課程 師生組隊奪國際競賽白金獎

新北市立中和高級中學成立於民國79年，為雙和地區第一所公立高中，隨著近年結合SDGs與國際教育，從單一領域到跨領域主題課程，帶領的學生參與國際組競賽「2021 iLINC Carnival Program」，獲得最高榮譽白金獎一面及銅牌一面，成為台灣5所參加設計課程中唯一獲白金獎的隊伍。

中和高中帶領的學生參與國際組競賽「2021 iLINC Carnival Program」獲得佳績。圖／中和高中提供

教育部數位學習深耕計畫，鼓勵學校以真實生活情境出發，開發與國際接軌的跨領域主題課程，中和高中則選擇「空氣汙染」作為核心問題，參與國際組競賽「2021 iLINC Carnival Program」，並結合化學、公民、英文及數學科老師共同組成跨域教師社群，招募高一二同學，在自主學習與假日、寒暑假等課後時間，實作為期一整年的課程與國際競賽。

中和高中由化學、公民、英文及數學科老師共同組成跨域教師社群，招募高一二同學實作為期一整年的課程與國際競賽。圖／中和高中提供

中和高中選定了聯合國SDGs中的第九項目標「SDG 9 工業化、創新及基礎建設」做為課程主軸，發展出化學、資訊與英文三項課程模組。其中化學模組教導學生科學工具使用、科學實驗設計，以及關於空氣汙染的化學相關知識；資訊模組則引導學生使用數位工具，協助蒐集、處理並呈現數據；英文模組幫助學生們將各組設計的解決方案呈現於世界舞台，發揮國際影響力。

其中跨班跨類組的組合，讓學生有機會迎接這跨領域的挑戰，從組內、校內、校際到國際，學生們大量的團體競爭與合作，無論是團隊合作的技巧、學科知識的精進、數位科技的掌握或者是意見的表達與呈現，學生都能感受到自己與團隊的進步。

學生為買不起空氣清淨機的弱勢家庭找出良方，像是如何選擇淨化空氣室內植物，正確擺設位置，及室內空間坪數與植栽數量等。圖／中和高中提供

參與活動的陳姓同學說，很開心能和大家一起共學一整年，在這期間從一開始根本不知道要做什麼，以及碰到問題時不知道該怎麼辦；後來變成就算臨時被問問題都能表達自己的看法。負責指導化學模組老師趙孟軒則表示，透過課程共備可幫助跳脫專業科目本位的固有思維，有別於過去指導科展的訓練，這次更強調跨領域的做中學，老師、同學間彼此的相互支援。

SDGs與國際教育結合的模式，已在中和高中邁入第五年，從單一領域到跨領域，從校內、校際到國際，中和高中盼在追求永續發展的過程當中，老師帶領的學生做的嘗試，都能產生巨大的改變，不僅改變學習模式、上課方式、備課過程，甚至是學生的未來。

校址：新北市中和區連城路460號

電話：02- 2222-7146

官網：https://www.chshs.ntpc.edu.tw/

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