中山工商國際化教學 簽署臺加雙聯學制

中山工商與加拿大薩克齊萬省薩斯卡通市教育局，簽署「臺加雙聯學制」合作備忘錄，學子只要修習兩年線上加實體課程，並於暑假赴加國修課四周，共修得24學分，即可獲得臺加兩地高中雙文憑。校長林昭億表示，學校與加國共同開辦雙聯學制課程，不僅強化國際學術交流，拓展國際視野，同時大大提升學子外語能力，提供更多元升學選擇。

林昭億表示，中山工商雖然是一所以技術學習為導向的學校，但在人文、藝術與國際化的博雅教育上，也投注了相當多的心力。在與加拿大薩省最好的公立學校系統薩斯卡通市教育局（GSCS）簽訂雙聯學制後，另又與位於加拿大安大略省，在加拿大排名第一的私立高中-布萊斯學院(Blyth Academy)，以及日本沖繩SOLA學園，展開合作的關係。這對學校在111學年度即將成立的「雙語實驗

班」，具有重要意義，對有意出國升學或是增強英語能力的莘莘學子，不用出國就能擁有加拿大豐富的學習資源與系統，為學生開創一條更寬廣的求學之路。

中山工商與加拿大、日本合作，推行線上英日語課程及簽署臺加雙聯學制。圖／中山工商提供

「雙聯學制、花開並蒂！」林昭億說，中山工商簽署「臺加雙聯學制」合作備忘錄，開創一條更寬廣的求學之路，邁向國際化重要的里程碑，學生不用出國就能分享加拿大豐富的學習資源與系統，這對有意出國升學或增強外語能力的莘莘學子，絕對是大彩蛋。

中山工商與加拿大布萊斯學院合作推行臺加高中雙聯學程，學生經由線上選修課程及互相承認學分，於三年畢業後順利取得臺灣與加拿大的高中文憑，擴展學生國外升學進路並增加學生國際競爭力。而在與日本沖繩SOLA學院合作中則是推出日本語線上教學課程、提供線上專業證照基礎培訓課程，以及至沖繩、東京、大阪實習的機會，提供中山工商的學生更多元的升學選擇，並提升學生語言能力與拓展國際視野。

中山工商與加拿大、日本合作，推行線上英日語課程及簽署臺加雙聯學制。圖／中山工商提供

中山工商董事長陳國清表示，中山工商身為一所全國人數最多的高中職學校，在20年前率先全國高中職學校成立「文化教育交流中心」，校內組織更擴編為「國際教育處」，持續推動文化交流、國際教育旅行，推動學校英語文學習、專業英文學習等國際化的基礎。跟加拿大薩省、安大略省合作的臺加雙聯學制，以及與日本職業專門學園的合作計畫，深化了中山工商的國際教育發展。不僅幫助有志國外求學的學生，更是一步步的邁向教育部國際教育白皮書的願景，並落實2030年雙語國家政策的目標。