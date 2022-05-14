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龍華科技大學蟬聯企業最愛大學生 辦學績效全國私立科大第一

聯合新聞網 / 文／朱冠諭

根據「Cheers」雜誌公布2022年2000大企業最愛大學生Top 30總排行，龍華科技大學今年第3度蟬聯全國私立科大第一名，技職體系排名僅次於北科大、台科大、高科大及雲科大等國立技職龍頭；同時第5度入選「Cheers」大學辦學績效成長Top 20，更僅次台科大及北科大，同樣蟬聯私立科大第一名榮耀。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作開設物聯網、大數據學程等跨領域工業4.0學程，培育學子具備解決企業實際問題、跨領域專長，廣獲業界好評。

龍華科大今年蟬聯「企業最愛大學生」全國私立科大第一。圖／龍華科大提供
龍華科大今年蟬聯「企業最愛大學生」全國私立科大第一。圖／龍華科大提供

培訓菁英人才 籌設半導體教學中心

龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立全台大學中獨一無二的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「5G行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」。龍華科大也持續優化師資設備，成為經濟部iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場；目前更籌設「半導體教學中心」，加速培育半導體人才。

管理學院則建置「企業資源規劃暨雲端產學應用示範場域」、「國際市場開發專業教室」；人文暨設計學院建置「互動科技（VR／AR／MR）技術服務中心」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」等；透過產官學研通力合作，打造學生職場黃金競爭力。

龍華科大致力提升創新研發能量，建置多元類產業環境，設備先進與產業同步。圖／龍華科大提供
龍華科大致力提升創新研發能量，建置多元類產業環境，設備先進與產業同步。圖／龍華科大提供

打造智慧校園 跨領域學習不受限

因應AI及物聯網快速發展，龍華科大陸續成立「物聯網」、「智慧機器人」、「智慧商務」、「互動科技與多媒體（影視製作與行銷）」等4個PBL跨領域專題導向學程專班，培養學生跨域專長及創新能力。

龍華科大運用AI、雲端、虛擬學習平台等數位科技輔助教學創新，致力打造智慧校園、無邊界教室，讓學子隨時學習不受限，強化學生跨領域所需知識與技能，成為未來職場最夯人才。

龍華科大強調學用合一的實作教育，打造學子黃金競爭力，成為未來職場亟需人才。圖／龍華科大提供
龍華科大強調學用合一的實作教育，打造學子黃金競爭力，成為未來職場亟需人才。圖／龍華科大提供

招生專線02-82093211

日 轉3011劉文祥組長

夜 轉3910胡慶堃組長

LINE ID：650803

IG：lhu.666

龍華官方LINE。圖／龍華科大提供
龍華官方LINE。圖／龍華科大提供

龍華科大 物聯網 半導體 職場

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