樹德科技大學 選擇樹德、一舉數得

樹德科技大學是一所年輕的學校，今年將歡度25歲生日，是最光華、豔麗時期，內涵與外顯形象已臻成熟。25年的辦學成效，學理及實作兼具，學用合一，校友在各行業頭角崢嶸。

創新跨域與鏈結國際的設計學院。圖／樹德科技大學

創新跨域與鏈結國際的設計學院。圖／樹德科技大學

創新跨域與鏈結國際的設計學院、專業證照與連結就業的應用社會學院、知識菁英與追求卓越的管理學院，以及資訊科學與產學攜手的資訊學院等四大學院的核心課程，造就學生的不凡表現。

專業證照與連結就業的應用社會學院。圖／樹德科技大學

樹德科大學術資源、影響力在私立大學校院中，連續六年蟬聯全國第一名。校內不僅有媲美精品書店的圖書館，還有專業實驗室與教室，提供實作場域。同時結合校外實習、企業導師、職涯顧問等，提升學生就業能力，讓畢業與就業無縫接軌。

年輕人重視網路環境，樹德科大擁有高品質802.11ac 2.4G/5G 無線網路環境，校園室內空間之訊號覆蓋率95%以上。全校師生享有Google Mail帳號、微軟文書軟體。

知識菁英與追求卓越的管理學院。圖／樹德科技大學

樹德科大著重知性教育，擁有實踐禮、樂（詩）、射、御、書、數的體育館、運動休閒中心、潛水場域等。重視快樂學習，讓學生有快樂的學習環境，注重身心健康與自我實踐。校內購置自動體外心臟除顫器（AED），推動「CPR+ AED」研習證書。全校有78個社團，鼓勵學生學習團隊合作與人際溝通。

該校也重視生命價值，實踐志工大學願景，培養學生服務行動力、專業實踐力及關懷利他力。有安心經濟補助、多元入學獎助學金。

另有技優甄審入學獎勵1萬元，甄選入學以樹德科大為第一志願，有1萬至4萬元獎勵，統測成績達到菁英標準者，最高有10萬元。（各項招生考試與奬勵以簡章辦法為準）

地址：82445高雄市燕巢區橫山路59號

電話：07-6158000（代表號）

網址：https://www.stu.edu.tw （首頁）

https://reg.aca.stu.edu.tw （招生考試服務網）

https://reurl.cc/A77D4d （公共事務處獎學金辦法）

大眾運輸：

●國道10、國道1、國道3、大眾運輸等，都可交會直抵校園內

●港都客運

港都客運7號公車（楠梓加昌~本校）

●義大客運：

96號義醫義大線（義大世界~本校）

E03燕巢快線（高鐵左營站~本校）、E04燕巢學園快線（高鐵左營站~本校）

●高雄客運：

E09鳳巢城市快線（捷運衛武營站~本校）、E10小燕城市快線（捷運小港草衙站~本校）

高雄客運97號（捷運都會公園~本校）

●各熱門路線校車

●自行開車：國道10號下燕巢交流道3分鐘可抵校門口

●公車班次以高雄市政府交通局公車動態資訊公告為主