輔英科技大學 唯一附設醫院的科大致力健康照護智能化

輔英科技大學興學64年迄今，創設時是全國第一所私立醫護類職業學校，也是唯一有附設醫院的科技大學，科大加上附醫，發揮一加一遠大於二的效益！在少子化與高齡化衝擊下，致力健康照護智能化，營造創新教學特色，建立類產學基地，除提供學產無縫接軌的學習，更是培育智慧健康照顧產業新世代人才之引航者。

輔英科技大學興學64年迄今，創設時是全國第一所私立醫護類職業學校。圖／輔英科技大學提供

發揮跨領域專業，建立健康科技領航、新三好卓越大學

輔英科大新任校長林惠賢，專長為健康照護與公共衛生政策評估、生物醫學統計、大數據分析。她以跨領域專業，帶領學校推動醫療創新、教學研究與組織活化。

輔英科技大學第五任校長林惠賢教授。圖／輔英科技大學提供

林惠賢在輔英服務28年，對創辦人張鵬圖「促進人類健康」的教育理念一直謹記於心。接下校長重任，她擘劃了「WE Love FY我們愛輔英」的治校理念，英文字母代表著Well- being福祉﹙發揚健康專業、謀求公共福祉﹚；Environment環境﹙建置安適環境、營造樂學氛圍﹚；Legislation法紀﹙創新法治制度、維持穩定發展﹚；Freedom自由﹙建立自由學風、釋放教研能量﹚；Youth青春﹙弘揚核心價值、展現青春活力﹚。

「輔英正打造健康科技領航的『新三好』卓越大學！」林惠賢說，所謂ABC健康科技領航，包括了：AI(應用人工智能於醫療照護領域)；Big data(大數據分析提供決策依據)；Cloud(在疫情持續上升時代加強推展雲端數位服務)，學校在場域建置、課程教學、教師研發與學系特色發展將全面融入ABC科技，使輔英的教研能超前部署，契合未來產業升級轉型發展需求。而「新三好」，則是營造員工好、學生好、校友也好的環境。她要擔任「箍桶匠」的角色，集結這三大區塊的力量，團結共生。

校長林惠賢(左四)擘劃了「WE Love FY我們愛輔英」的治校理念。圖／輔英科技大學提供

長照人力荒，健康智能化將成為長照的核心產業

高齡化加上少子化面對長照人力荒，健康智能化將成為長照的核心產業。基此，輔英高齡及長期照護事業系全面致力於教學環境、課程與師資量能之提升，以智慧照顧為發展主軸，培育智慧健康照顧產業新世代人才。

高齡長照系擁有1600坪之「高齡全程照顧人才培育中心」，從健康到生命末期、從休閒到運動、照顧實務到管理系統，場域導入多元智能前瞻科技設施設備。此外，除一般專業課程融入智慧科技之設施設備外，更特別開設｢智慧科技與銀髮照顧」、｢生產力4.0」等課程加深加廣學生對智慧科技與照顧之運用；111年並精進課程，跨域鏈結智慧科技產業與高齡健康照顧產業，以失智預防延緩和防治為主題，獲教育部精準健康產業人才培育計畫，開設模組課程培育人才，強調智慧科技的融入與創新，契合林惠賢校長「健康科技領航」的治校願景。

在少子化與高齡化衝擊下，輔英科大積極培育智慧健康產業優質人才。圖／輔英科技大學提供

要求跨系選修及永續學習，拓展學生跨領域能力

除鼓勵學生修習「跨領域學程」外，輔英課程的最大特色，是將「跨系選修」列為畢業門檻，要求學生跨系選修課程，讓學生除了本科系專長外，也擁有其他領域的能力。同時有鑑於永續發展目標(SDGs)的重要性，學校將建構永續微學程，將環境、健康永續發展概念與社會責任列為學生必須學習的能力。

輔英科大設碩士班、四技、二技及五專學制，有護理學院、醫學與健康學院、環境與生命學院、人文與管理學院，幾乎涵蓋了所有健康照護產業所需，以及從出生到老年的照護，可謂全齡專業。各學系在既有的健康專業上已積極導入ABC科技，符合產業數位轉型之趨勢，迎向學校永續發展的目標。

輔英是國內唯一有附設醫院的科技大學。林惠賢表示，學校與附設醫院的緊密鏈結，將是輔英最大的優勢，未來在專業能力、醫療創新、教學研究與組織活化，都會有進一步的多面向合作，相輔相成，並集結策略聯盟機構，發展為輔英健康照護體系，為學生提供最好的教育環境。

輔英科大設高齡全程照顧人才培育中心。圖／輔英科技大學提供

輔英科技大學

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