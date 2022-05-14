雲科大深化技術研發與創新 善盡高教公共性及大學社會責任

地球只有一個，永續教育在人文、社會、經濟不斷鉅變的環境下越顯重要，唯有從教育著手、改變學習心態，為地球盡一份心力，健康的地球生態才能朝向均衡及永恆方向發展，這神聖的任務，將由重視解決企業問題及經營永續環境的雲林科技大學來指引您。

校長楊能舒與綠色冀泉陳宇華執行長，攜手共同在校園種下金新木薑子。

雲科大《THE 2022世界大學影響力排名科大第1》

2022世界大學影響力排名此次總計有來自全球1406所大學進入總排名，雲科大在SDG6「清潔飲水和衛生設施」、SDG9「產業、創新與基礎設施」、SDG11「永續城市與社區」、SDG12「確保永續消費和生產模式」、SDG16「和平、正義與健全的司法」、SDG17「夥伴關係」等六項，均名列全球排名101-200名，整體成績為在全台科技大學中排名第一。

SGS攜手雲科大導入認證改善淨零排碳服務產業。（SGS提供）。

雲科大《THE 2022世界大學排名「產業收入」指標位居全球第27名》

雲科大秉持著產學一體及務實致用教育理念，於各方面屢屢獲獎， 2022年英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education,THE）世界大學排名「產業收入」指標位居全球第27名，在在彰顯雲科大的教育不僅受到國內之認同，國際上亦具有舉足輕重的地位。

雲科大《TSAA 2021台灣永續行動獎一金、二銀、一銅》《遠見2022第三屆USR大學社會責任獎-產業共創組 楷模獎》

雲科大參與2021首屆「TSAA台灣永續行動獎」，此活動總參賽件數225件，最終評選出190件(金獎53件、銀獎64件及銅獎73件)永續行動方案。在此項評比中，雲科大表現亮眼，共在台灣永續行動獎中榮獲一金(雲林養雞產業溯源供應鏈之塑造與永續營運)、二銀(族群研究及國際共創和設計培力實踐、食農循環新經濟，綠色永續中台灣)、一銅(建構樟湖社區永續創新發展模式)之四大殊榮。這四項永續行動分屬聯合國17項永續發展目標中的SDG11(永續城市與社區)與SDG12(確保永續消費和生產模式)，顯示雲科大在社會共融與永續經濟發展兩面向上的卓越貢獻。

雲林張嘉濱示範牧場。

上述金牌獎項「雲林養雞產業溯源供應鏈之塑造與永續營運」為雲科大「智慧農業園區研究中心」所開發TRUST養雞溯源供鏈平台，不僅獲得《2021年經濟部第7屆國家產業創新獎》與《2021 TSAA台灣永續行動金牌獎》2項國家級獎項認可，亦榮獲《2022年 遠見第三屆USR大學社會責任獎-產業共創組 楷模獎》之殊榮，雲科大於此次154件參賽方案獲獎率僅15.6％中，突破重圍、過關斬將，深受評審的讚許及肯定。

淺山USR計畫青年導覽介紹桂林社區。

雲科大培育永續專業人才

溫管法、淨零、ESG對應產業轉型在大學教育的層面很廣，雲科大管理學院於111年1月，與SGS公司簽署「永續發展暨價值管理策略聯盟合作備忘錄」，由SGS公司針對「溫室氣體盤查」與「產品碳足跡」提供相關培訓課程，目前已有師生30人完成教育訓練，將取得查核認證資格，並積極協助學校進行溫室氣體盤查作業。

雲科大在永續的領域，積極投注教育與研發資源，並藉由策略聯盟的合作，為業界亟需的永續和碳盤查領域培養專才，藉此教師能落實解決企業面臨的永續議題，學生有機會提早獲得專業的永續領域服務能力，進一步拓展本校產學能量。

SGS資深副總裁黃世忠（左）和雲科大校長楊能舒（右）簽署合作備忘錄。（SGS提供）

疫情對於人類世界影響及挑戰是持續存在的，大大地改變了人們的生活、接受教育的方式，也成為未來在永續議題上應及早規劃的重要思考方向，雲科大在短時間，已因應後疫情時代來臨不斷嘗試、規劃及執行多種作法，這也是學校一直強調「數位化」、「在地化」、「重視永續發展」的原因所在。雲科大邀請您加入，一同拓展永續任務並持續發展USR策略，為地方、國家與全球的福祉持續做出貢獻。

・國立雲林科技大學宣傳影片

・線上廣播節目名稱「雲云眾聲」

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