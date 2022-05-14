高雄產業起飛 高科大教學與研究成為重要出口

蔓延二年多的COVID-19疫情，已經逐漸走向共存，大學生活可望逐漸回到正常狀態，國立高雄科技大學做為南台灣規模最大、學術領域最完整的國立科大，在區域性產業人才培訓以及全國性產業研發服務，都有亮眼的表現。搭上去年起高雄市全力推動橋科園區、台積電進駐高雄、南部半導體S廊帶等熱門產業議題，高科大更加凸顯其關鍵角色。

高科大優質團隊，左至右為：工學院副院長余志成(師鐸獎)、高科大教務長謝淑玲、高科大產學長謝其昌、高科大校長楊慶煜、高科大副校長俞克維(師鐸獎、海洋教育推手獎)、機電系講座教授林栢村(師鐸獎、國家產學大師)、高科大應英系主任陳其芬(師鐸獎)、高科大鐵道技術中心主任張簡嘉壬(國家產學大師)。圖／國立高雄科技大學提供

每年培養的工程人才超過4千人，學術研究及產學服務亮眼

高科大校長楊慶煜表示，自從橋科園區從2021年起加速推進的腳步，對應的人才缺口就成為高科大與高雄市政府之間重要的合作議題。不單半導體產業，包括精密機械、智慧製造、雲端運算，甚至是前瞻建設重點的鐵道產業，高科大都具備深厚的服務能量，最重要的是每年培養的工程人才超過4千人，是南部最大的工程、電機資訊人才培育重鎮。2022年初監察院長陳菊率隊巡察高科大時，完全聚焦在人才培訓的績效，即可見得南部產業大起飛深刻扣連教育端能否及時供應充足產業人力。

高科大半導體封裝類產線。圖／國立高雄科技大學提供

由於高科大在學術研究及產學服務上都有相當亮眼的表現，一向是企業要人才的重要源頭。近年已漸為趨勢的「企業量身培養人才」模式，在高科大設計了產業學分學程，議題由合作企業提供，藉問題導向學習訓練方式，從企業提出議題引導學生產出解決方案，接著進行一學期實習，最後經企業評估面談後即可獲得晉用。學生貼近產業實際學習，由高科大專案協助企業培訓人才、並且協議良好的實習與晉用條件，學生可貼近產業進行實際學習，企業獲得直接觀察未來人才的機會，雙方都減少磨合時間，加快人才投入現場。

楊慶煜指出，不是只有半導體產業缺人才，所有產業都面臨相同的挑戰，高科大對於學生進入產業的薪資水平、企業所需人才的訓練機制，都非常積極投入規劃，讓學生修課的學分對接企業現場的實況，除了國巨、日月光之外，像是聚和等其他上市櫃企業，也都各別進行商討、規劃。

人才的養成四大目標：全方位跨域、國際移動力、永續學習力、人本關懷

高科大對於未來人才的養成，有四大目標：全方位跨域、國際移動力、永續學習力、人本關懷，並且將台灣的優勢和特色融入基礎能力養成，包含海洋通識課程、程式運算通識課程等。從多元活潑的課程設計也可看出，高科大將本科專業、外語能力視為人才的基礎，藉著問題導向的學習方式，啟發學生跨領域整合知識和專業的能力，以此為人才加值。未來世界將更加重視人類永續的議題，所有以人為本出發的問題發現和解決方案，都會仰賴長時間的自我學習以及跨領域合作的能力。

鐵道技術中心、離岸風電產業訓練基地，兩大實作亮點。

在綠色永續趨勢下，鐵道運輸是重要的公共交通工具。而人類鐵道技術發展超過百年，並逐漸發展出鐵路、高速鐵度、區域捷運等不同系統，背後的技術發展脈絡、應用特點，在高科大「鐵道技術中心」都有完整的呈現以及訓練課程。更承攬重大鐵道事故的相關判讀任務，以及改善方案的研發任務。

高科大「鐵道技術中心」有完整的訓練課程，並承攬重大鐵道事故的相關判讀任務，以及改善方案的研發任務。圖／國立高雄科技大學提供

高科大「離岸風電產業海事工程菁英訓練基地」是另一個教育部優化技職校院實作環境計畫補助的亮點場域。目前也是全國唯一一所大學受國際風能組織(GWO)認證可開課、可授證的訓練機構。來自全台各地投入風電產業的人才及企業，紛紛委託高科大提供人員訓練、考證課程。

高科大「離岸風電產業海事工程菁英訓練基地」，是全國唯一一所大學受國際風能組織(GWO)認證可開課、可授證的訓練機構。圖／國立高雄科技大學提供

高科大最重視教育使命，全校校務推動以此為首要目標。因此不論在教師教學能力培養上，或是在學生實習就業的橋接，以及高階專業的研究訓練，都有堅強的教學團隊做為學生的後盾。包括全國師鐸獎、海洋教育推手獎、產學大師獎等，連年有高科大教師身影。

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