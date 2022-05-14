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修平科技大學 學習和就業無縫接軌

聯合新聞網 / 文／黃寅
修平科技大學的探索教育課程是一大特色，學生藉由課程培養勇氣和團隊合作等特質。圖／修平科技大學提供
修平科技大學的探索教育課程是一大特色，學生藉由課程培養勇氣和團隊合作等特質。圖／修平科技大學提供

修平科技大學是全台唯一位在工業區裡的科技大學，和3百家知名的冠軍企業相鄰，擁有可以兼顧學業和工作的絕佳優勢，而且每位學生獲得的教育資源居中部私立科技大學之首，擁有對學生學習和就業最佳的環境。

唯一位在工業區裡的科技大學

修平近兩年與允坦科技、台灣精銳合作開設企業專班，學生到修平讀書，學費都由企業贊助，連在學校宿舍的住宿費也有唐德晉文教基金會協助，學生可以安心的就學、上班、生活。

因為與大里工業區的企業緊密結合，使得「工業區成為修平的第二校區，修平也成為企業的第二個園區」。企業專班的學生，讀書時就有薪水，時薪還比外面高。學生們想打工，距離近，還可以省下來往的時間和交通費用，只要努力，人生就一片光明。

修平科技大學教學資源豐富，每位學生平均獲得的教育部補助經費是中部私立科大中第一。圖／修平科技大學提供
修平科技大學教學資源豐富，每位學生平均獲得的教育部補助經費是中部私立科大中第一。圖／修平科技大學提供

教育資源是中部私立科大第一

因為學校辦學受肯定，近年受到教育部補助金額上億元，都充分運用在雙聯學制、海外實習上，這也使得該校每位學生平均所獲得的教育資源是中部私立科大第一。

在大學的社會責任（USR）上，修平科大充分利用學校資源在軍方營區開設專班，幫助國軍弟兄無論在軍方或是未來在社會上都有更好的競爭力，也是修平社會責任的實現。

校長陳建勝說，學校把平台舖好，不但幫學生找到最好的工作環境和職涯發展，也幫企業找到最佳的人才，歡迎務實、有目標的學生來就讀，減輕家長負擔。

陳建勝校長。圖／修平科技大學提供
陳建勝校長。圖／修平科技大學提供

校長的話：陳建勝校長

修平與知名企業聯手培育產業人才，設置全額獎學金，讓學生安心向學。高中生考上國立大學當然祝福，因為學費相對低廉，但若選擇私校，修平絕對是很好的選擇；要讀書學校資源充沛，要工讀也方便。修平有優質的學習環境與配套，歡迎加入修平實現夢想。

教育部 薪水 職涯 國軍

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