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國立屏東科技大學 守護南台灣植物健康

聯合新聞網 / 屏東訊
刺桐樹經由屏科大植醫系陳文華團隊照顧後，終於開出艷紅的花朵。圖／屏科大提供
刺桐樹經由屏科大植醫系陳文華團隊照顧後，終於開出艷紅的花朵。圖／屏科大提供

國立屏東科技大學植物醫學系是全國唯四所植醫系中，唯一位在南台灣的植物醫學系，系所自許培植人才成為「植物健康的守門員」，屏科大植醫系優勢「周圍都是田」重視實作與農民互動，藉由監測、鑑定發現問題，為植物生病找解方。植醫系團隊秉持大學社會責任，協助屏縣府搶救遭外來種刺桐釉小蜂侵蝕的百年刺桐樹，讓刺桐樹再展花顏。

屏科大植物醫學系團隊，協助屏縣府搶救百年刺桐老樹，遭刺桐釉小蜂侵襲，搶救過程中建立標準作業程序。圖／屏科大提供
屏科大植物醫學系團隊，協助屏縣府搶救百年刺桐老樹，遭刺桐釉小蜂侵襲，搶救過程中建立標準作業程序。圖／屏科大提供

屏科大植醫系副教授陳文華說，植物醫生的使命是透過專業監測、觀察作物變化，找出解方，經常與時間賽跑，因為病蟲害不等人。台灣是高溫多濕環境，病蟲害多，植物醫生扮演角色，如同中央氣象局預報天氣降雨率，適時發出預警，「找問題，正確診斷，正確用藥，從源頭管制」。

植物醫師行政院已拍板，將送立法院審查，陳文華說，全台儲備植物醫師超過一百位，進駐各地農會、公所，全台四所植物醫學系台灣大學、中興大學、嘉義大學與屏科大，四校都有成立植物醫學教學醫院。

屏科大植物醫學系副教授陳文華（後排左三）帶領學生實地操作，觀察植物。圖／屏科大提供
屏科大植物醫學系副教授陳文華（後排左三）帶領學生實地操作，觀察植物。圖／屏科大提供

屏科大扮演學校社會責任，陳文華帶領實驗室學生組老樹治療團隊，五年來協助屏縣府搶救轄內三棵百年刺桐樹，刺桐樹受外來種刺桐釉小蜂影響，大多死去，植醫系團隊搶救，三棵百年刺桐再度開出鮮紅亮麗的花朵。

陳文華說，刺桐釉小蜂是2003年進入台灣，之後慢慢擴散，刺桐是重要的海濱植物、先驅物種，也是原住民的民族作物，但隨著刺桐釉小蜂入侵，刺桐的嫩梢遭刺桐釉小蜂侵襲，無法再行光合作用，相繼病死。

陳文華說，要建立治療用藥標準作業程序，當SOP建立完善，縣府可再移交給民間團體根據SOP照顧，珍貴老樹是文化資產，學生們從實際監測了解實務，也與民眾接觸，將所學知識轉化民眾易懂內容。

屏科大植物醫學系副教授陳文華（左二）在屏東霧台鄉有機農業蟲害管理授課。圖／屏科大提供
屏科大植物醫學系副教授陳文華（左二）在屏東霧台鄉有機農業蟲害管理授課。圖／屏科大提供

屏科大 屏東 醫師 行政院

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