國立虎尾科大對焦智能產業 人才精準培育

國立虎尾科技大學由雲林工專起家，在工程類科發展的風氣下，教育模式注重學生實務能力的培養。為了貼近業界實況，虎尾科大積極推動產學合作，將第一線企業面臨的問題，帶至學生的實務專題上。

虎尾科大聘任師資多具業界實務經驗，教師了解業界所面臨的問題，甚至可預見幾年後將可能所遇到的難題，因此，所準備的教材具前瞻知識，對學生的專業訓練也相對務實，畢業後立即能與業界銜接。

虎尾科大師資具備業界經驗，引導學生實務操作，人才培育貼近業界需求。圖／虎尾科技大學提供

透過具實務經驗的師資引導學生進行研究，在解決企業問題的同時，也鍛鍊自身的實務能力。產業實習現場，一方面由企業資深員工來培育，讓學生可獲更多專業知識的學習外，也縮短與業界技術的差距，建立信心，尤其在與企業實境相近的環境中學習，更有助於學生的職涯規畫，利於就業。

虎尾科大校長張信良積極推動產學合作，注重培育學生多工與實務能力，無縫接軌就業市場。圖／國立虎尾科技大學提供

因應產業智慧化趨勢 加強跨領域整合

虎尾科大面對現今智慧製造與AI智能趨勢，在跨領域人才培育的議題下，也重視整合專業與產業。無人機不單只是飛機系的專業領域，其中機械的原理、控制、偵測與AOI(自動光學辨識系統)的量測等，都是高度的跨領域整合。虎科大無人機研究團隊並將研發成果，延伸至農業科技領域，透過無人機偵測，可對農地進行精算，並針對不同病蟲害的情形，精準施藥，減少農藥殘留的影響。

因應未來產業發展智能、智慧化趨勢，虎尾科大另設有「智能機械與智慧製造研究中心」，高度智慧化類產線可模擬業界的生產線，精準操作機械手臂，並提供即時線上產線觀察，掌握生產線運作情形，並能擷取資料以利分析。在現今多數企業仍停留在自動化階段，虎尾科大智慧化人才的培育環境已相當完善。

虎尾科大「智能機械與智慧製造研究中心」設有智慧化類產線，相關領域人才其培育環境相當完善。圖／國立虎尾科技大學提供

虎尾科大校長張信良指出，現在碰到的議題都需要跨領域知識，學生除了自身進行跨領域學習外，在現今高速化、資訊化時代，也要重視團隊合作，懂得分享與技術綜整，結合不同領域之專業，才能發揮最大效益。