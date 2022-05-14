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智慧明新科技大學 打造未來新勢力

聯合新聞網 / 文／巫靜婷

跨領域與多領域 培養數位實力

2021年初，明新科大成立全國首創「半導體學院」，提前部署培育「人工智慧」、「半導體」、「新世代通訊技術」等產業人才缺口。為強化數位資訊科技應用與研發，設置「AI教育推動中心」將「程式設計」、「AI人工智慧」等列為必修課程。

工程學院、管理學院、服務產業學院及人文設計學院，也分別導入「智慧製造」、「智慧零售」、「智慧服務」及「智慧轉型」的跨領域與多領域課程，增進與培養學生數位實力。

成立全國首創「半導體學院」，提前部署培育「人工智慧」、「半導體」、「新世代通訊技術」等產業人才缺口。圖／明新科技大學提供
成立全國首創「半導體學院」，提前部署培育「人工智慧」、「半導體」、「新世代通訊技術」等產業人才缺口。圖／明新科技大學提供

鏈結業界實務 入學即就業

明新科大具產學地理優勢，學生就業率在桃竹苗地區排名第一，辦學強調「學用零落差」。學校與半導體封測大廠矽格及力成合辦「2+2N封裝測試專班」、王品集團辦理「餐飲管理專班」，還有「精密機械產業專班」，以及與業界攜手「產業學院」計畫，發展營建防災、光電、運動健身、AI智慧照顧服務及新零售等領域的產業學程等，學生修業過程與業者合作訓練專業技能、安排實習合作，畢業後以正式人員直接錄用，提早鋪好就業道路。

明新科大具產學地理優勢，學生就業率在桃竹苗地區排名第一，辦學強調「學用零落差」。圖／明新科技大學提供
明新科大具產學地理優勢，學生就業率在桃竹苗地區排名第一，辦學強調「學用零落差」。圖／明新科技大學提供

永續校園接軌國際 企業最愛科大

明新科大國際姐妹校超過百所，校內國際生多達16個國家地區，猶如小型聯合國的校園氛圍。2021年獲得教育部補助，全面提高雙語化課程與師資，提升學生國際接軌語文能力。

為讓學生安心就學，設有新生獎學金、運動菁英獎學金、技能競賽獎金，及弱勢助學金、企業獎學金等各種獎助學金，還有獲教育部、科技部、原民會等單位經費補助，增添與更新教學設備打造永續校園。

「104半導體人才白皮書」媒體調查中，明新科大為2021年半導體業最愛大學生前5大，與台清交成並列的唯一私立科大。依據1111人力銀行統計，2022企業最愛大學，明新在私立科大裡也名列全國第三、桃竹苗第一，足見辦學及產業人才培訓深獲企業肯定。

明新科大建構國際化學習校園，校內國際生多達16個國家地區約千餘人，猶如小型聯合國的校園氛圍。圖／明新科技大學提供
明新科大建構國際化學習校園，校內國際生多達16個國家地區約千餘人，猶如小型聯合國的校園氛圍。圖／明新科技大學提供

明新科技大學

新竹縣新豐鄉新興路1號(近新豐火車站）

03-5593142#2832~2841

明新科技大學官網：https://www.must.edu.tw/index.php

招生資訊：https://www.must.edu.tw/admissions.php

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