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吳鳳科大樣樣第一 一技在手希望無窮

聯合新聞網 / 嘉義訊
吳鳳科大辦學全方位扎根，提升教學設備和產業一致，並藉由企業資源導入「做中學、學中做」，縮小學用落差。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大辦學全方位扎根，提升教學設備和產業一致，並藉由企業資源導入「做中學、學中做」，縮小學用落差。圖／吳鳳科大提供

「一技在手 希望無窮」，吳鳳科技大學以培育學生專業技能為體，並以訓練學生具有國際觀的時代菁英、注重研究創新與社會服務的學能為用的優質學府，目前技能檢定/訓練場所數量計有77項，為雲嘉南地區第一；在辦學上不斷的全方位扎根，提升教學設備和產業一致，並藉由企業資源導入「做中學、學中做」，縮小學用落差，提供學生厚實的學習機制，致力於「畢業即就業，就業即可上手」，讓學生成為業界最喜愛任用的員工為教育宗旨，近年來全校積極推動輔導學生取得專業核心證照為重點，成效卓著。

吳鳳科大110學年度電機工程系畢業生陳加哲，在學期間取得14張專業證照，獲「教育部2021年第十七屆技職之光」獎。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大110學年度電機工程系畢業生陳加哲，在學期間取得14張專業證照，獲「教育部2021年第十七屆技職之光」獎。圖／吳鳳科大提供

以110學年度畢業的電機工程系陳加哲同學為例，陳同學家中從事麵店生意，從小看到父母辛苦，立志要有一技之長，俾能在畢業後即克投入職場，減輕家裡的經濟負擔，故選擇技職體系的吳鳳科大就讀；陳同學受到上一屆技職之光黃柏融學長的影響，得知學長一路考照取得技職之光，畢業後馬上就有公司高薪禮聘至業界工作，達成大家稱羡的畢業即就業、就業無縫接軌之目標；陳同學更加努力，在學期間取得14張專業證照，更榮獲「教育部2021年第十七屆技職之光」獎項，亦是吳鳳科大學生連續9年榮獲教育部「技職之光」證照類技職傑出獎項的榮耀。

吳鳳科大110學年度電機工程系畢業生陳加哲（右），在學期間取得14張專業證照，獲「教育部2021年第十七屆技職之光」獎。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大110學年度電機工程系畢業生陳加哲（右），在學期間取得14張專業證照，獲「教育部2021年第十七屆技職之光」獎。圖／吳鳳科大提供

吳鳳科技大學優質卓越、樣樣第一，摘述如后：

技職之光，蟬連第一

消防國考，科大第一

技能考場，雲嘉第一

消防專技，證照第一

餐飲創意，競賽第一

居服機構，大學唯一

專利密度，全國第一

車輛場域，技職第一

瓦斯裝修，嘉南唯一

氣燃檢定，中南唯一

第一之多，不勝枚舉。

吳鳳科大辦學全方位扎根，提升教學設備和產業一致，並藉由企業資源導入「做中學、學中做」，縮小學用落差。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大辦學全方位扎根，提升教學設備和產業一致，並藉由企業資源導入「做中學、學中做」，縮小學用落差。圖／吳鳳科大提供

吳鳳科大蔡宏榮校長說，對學生而言，擁有一技之長，成就人生價值，畢業前除了考取多張專業證照更有業界實習經驗，就是企業眼中爭相聘用的對象，吳鳳科大優質卓越、樣樣第一，造就學生在學就能獲得企業青睞，畢業即能無縫接軌，確為高中職學生圓夢大學的唯一首選。

教育部 小學 路考 菁英

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