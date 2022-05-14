吳鳳科大樣樣第一 一技在手希望無窮

修平科技大學是全台唯一位在工業區裡的科技大學，和3百家知名的冠軍企業相鄰，擁有可以兼顧學業和工作的絕佳優勢，而且每位學生獲得的教育資源居中部私立科技大學之首，擁有對學生學習和就業最佳的環境。

2022-05-14 09:57