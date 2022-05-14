吳鳳科大樣樣第一 一技在手希望無窮
「一技在手 希望無窮」，吳鳳科技大學以培育學生專業技能為體，並以訓練學生具有國際觀的時代菁英、注重研究創新與社會服務的學能為用的優質學府，目前技能檢定/訓練場所數量計有77項，為雲嘉南地區第一；在辦學上不斷的全方位扎根，提升教學設備和產業一致，並藉由企業資源導入「做中學、學中做」，縮小學用落差，提供學生厚實的學習機制，致力於「畢業即就業，就業即可上手」，讓學生成為業界最喜愛任用的員工為教育宗旨，近年來全校積極推動輔導學生取得專業核心證照為重點，成效卓著。
以110學年度畢業的電機工程系陳加哲同學為例，陳同學家中從事麵店生意，從小看到父母辛苦，立志要有一技之長，俾能在畢業後即克投入職場，減輕家裡的經濟負擔，故選擇技職體系的吳鳳科大就讀；陳同學受到上一屆技職之光黃柏融學長的影響，得知學長一路考照取得技職之光，畢業後馬上就有公司高薪禮聘至業界工作，達成大家稱羡的畢業即就業、就業無縫接軌之目標；陳同學更加努力，在學期間取得14張專業證照，更榮獲「教育部2021年第十七屆技職之光」獎項，亦是吳鳳科大學生連續9年榮獲教育部「技職之光」證照類技職傑出獎項的榮耀。
吳鳳科技大學優質卓越、樣樣第一，摘述如后：
技職之光，蟬連第一
消防國考，科大第一
技能考場，雲嘉第一
消防專技，證照第一
餐飲創意，競賽第一
居服機構，大學唯一
專利密度，全國第一
車輛場域，技職第一
瓦斯裝修，嘉南唯一
氣燃檢定，中南唯一
第一之多，不勝枚舉。
吳鳳科大蔡宏榮校長說，對學生而言，擁有一技之長，成就人生價值，畢業前除了考取多張專業證照更有業界實習經驗，就是企業眼中爭相聘用的對象，吳鳳科大優質卓越、樣樣第一，造就學生在學就能獲得企業青睞，畢業即能無縫接軌，確為高中職學生圓夢大學的唯一首選。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言