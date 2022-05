弘光科大 培育新時代頂尖跨域國際專才

全球這兩年受疫情衝擊,弘光科技大學突破出國交流限制,極力培養學生跨域國際力,高規格禮聘台灣、日本、新加坡籍三位米其林二星主廚擔任教授,並和世界知名的MAKE UP FOR EVER彩妝學院,共同策劃在臺中國家歌劇院舉辦20周年藝術饗宴,成為全球紀念活動第一站首發!

「這是臺灣餐旅教育史上最高規格的六星師資與課程!」弘光科大校長黃月桂表示,受疫情影響學生出國交流學習機會變少,為持續培養學生具備國際就業力,這學年聘請臺灣擅長法式料理的黃以倫(Alain Huang)、日籍專攻日義料理的田原諒悟(Ryogo Tahara)、來自新加坡並打造現代新加坡料理的林恬耀(Jimmy Lim)為餐旅管理系專技教授,開設大師講座課程,傳承經驗。

「MAKE UP IS ART • NATURE RECONNECTION」彩妝學院20周年藝術饗宴全球第一站首發展出,弘光科大學生(左)和品牌合作彩妝師,進行人彩繪實境演出。

各系持續與世界接軌學習

今年1月17日更舉辦國內首場結合演講與廚藝示範的「2022廚藝演化論國際研討會」,三位具跨國學習及創業經驗的米其林二星主廚,分享廚藝領航者不斷創新突破的心法,並現場示範詮釋創新料理,令參與的教師、學生、業界人士驚嘆不已。

「全校各系皆持續和世界接軌學習。」黃校長舉例,像化妝品應用系,便與唯一在全球各地擁有彩妝學院的知名品牌MAKE UP FOR EVER合作,舉辦「MAKE UP IS ART • NATURE RECONNECTION」彩妝學院20周年藝術饗宴,今年4月29日至5月8日展出期間,帶領學生和品牌合作彩妝師,進行人彩繪實境演出,向新時尚彩妝藝術致敬。

智慧科技應用系設有無人機考場,培養無人機全方位多元應用人才。

國際無人機專家線上授課

另外,像護理系、資訊工程系則安排國際遠距研討會、線上課程。護理系以「迎向新冠疫情下的護理教育新貌」為題,與各國大學師生交流學習。資工系安排美國、加拿大、荷蘭等國際無人機應用領域的專家學者,為學生量身定制線上課程,學生說,「無法出國也能與國際接軌,課程很實用。」

黃校長指出,配合業界發展與人才需求,資訊工程系111學年將更名為智慧科技應用系,教學和研發上,跨域和環境與安全衛生工程系合作,應用環境物聯網感測器,開發空氣品質物聯網感測器、無人機大氣垂直剖面監測、即時傳輸行動應用程式等高等技術,並將無人機應用在高山高壓電塔巡檢、救援物資運送等全方位多元用途上。