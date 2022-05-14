元培醫事科大 後疫情時代醫事人力搶手

當流行病和高齡化成為日常，醫事技職與健康產業人才價值更顯珍貴，元培醫事科技大學專精醫護健康教育，培育符合未來社會、大健康產業所需跨領域能力人才，經人力銀行調查為 2022企業最愛醫事科技大學。

系所齊全 國考種類最多

鑒於單一醫護專業已不能滿足社會需求，元培除了設有醫護學院，囊括放射、檢驗、護理、視光等醫事技術類國考學系；健康學院中也有食品、環境衛生等技術國考學系，全面對準大健康產業；福祉產業學院則含括與智慧健康產業管理有關的科系，甚至設立以藝術養生主題、全國唯一的茶陶文創學程等，成為醫護健康系所最齊全的科技大學。

護理臨床技能中心讓學生在校熟練實作。圖／元培醫事科技大學提供

實作即戰力高 畢業即就業

元培與海內外醫療院所、健康產業廠商策略聯盟夥伴超過500家，學生在校利用特色教學場域培養具備即戰力，最受企業主肯定，每年都有學生透過實習取得優先錄用機會。

食安檢測專業教室也是國家證照考場。圖／元培醫事科技大學提供

元培許多專業教室就是國家認證考場，有中餐烹調乙、丙級技術士證照、烘焙食品丙級技術士證照、民俗調理業傳統整復推拿技術士、食品檢驗分析乙、丙級技術士以及寵物美容丙級技術士，與照顧服務員技術士證照術科考場等，讓學生在校考照優先、就業領先，也吸引有意投入醫事健康產業的高中職學生，準備為未來職涯跨出第「醫」步。

校內視光中心設備與業界同步。圖／元培醫事科技大學提供

元培醫事科大

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