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中華大學全台首間 微軟前瞻育才全合作大學 文組生翻轉人生

聯合新聞網 / 新竹訊
中華大學和微軟合作成立AI⁺體驗中心，培育AI產業人才。
中華大學和微軟合作成立AI⁺體驗中心，培育AI產業人才。

AI人工智慧技術崛起，新竹市中華大學是全台首間微軟前瞻育才全合作大學，並在2020年成立「微軟人工智慧創能學院」，啟發學生對AI的興趣；資管系大四生姜皓鈞高中念文組，來到中華大學接觸AI課程後翻轉人生，考證照、參與競賽等厚植競爭力，日前推甄錄取國立大學的人工智慧碩士學位學程，往AI產業邁進。

文組生姜皓鈞進入中華大學就讀，接觸AI課程開啟興趣，考取專業證照並參與多項競賽與研討會，後來更錄取國立大學人工智慧碩士班。
文組生姜皓鈞進入中華大學就讀，接觸AI課程開啟興趣，考取專業證照並參與多項競賽與研討會，後來更錄取國立大學人工智慧碩士班。

●文組意外接觸AI 人生從此不同

光復高中文組班畢業的姜皓鈞，對程式設計感到好奇，透過繁星推薦錄取中華大學資管系，從大一開始接觸AI體驗課程，從此開啟他的AI人生。姜皓鈞說，原本對人工智慧印象還停留在機械手臂之類的，也害怕將來工作會被AI取代，但上完體驗課程後，對AI產生濃厚興趣，也不再害怕。

姜皓鈞在大三的畢業專題必修課對AI有了更深入了解，他和同學開發一款人工智慧技術的速食餐廳食物影像辨識系統與APP，發表在第26屆人工智慧技術與應用國際研討會，同時也考取微軟AI-900證照和NVIDIA證照，並不斷參與競賽、研習會和培訓營，累積實戰經驗。姜皓鈞笑說，這樣的AI人生，是我一個文組生從沒想過的人生變化。

中華大學2018年和微軟合作成立AI⁺體驗中心，累積近3000人次貴賓參訪。
中華大學2018年和微軟合作成立AI⁺體驗中心，累積近3000人次貴賓參訪。

●AI⁺體驗中心 教材分享五大學院

中華大學AI⁺體驗中心執行長陳昀暄說，學校2018年和微軟合作成立AI⁺體驗中心，累積近3000人次貴賓參訪，由微軟提供軟體、教材、業師和數據供師生使用，並培養學生AI應用能力，AI⁺體驗中心也將教材分享全校五大學院，AI教材融入各式專業課程。

中華大學AI實作課程多元，啟發學生學習興趣。
中華大學AI實作課程多元，啟發學生學習興趣。

●針對大一新生 推出「AI體驗趣」

陳昀暄指出，學校針對大一新生推出「AI體驗趣」的微學分必修課程，3周共9堂的體驗課程，讓學生了解AI技術的發展過程和未來重點，進而產生興趣，從大二到大四也有相關課程能持續接觸AI知識、跨領域學習。全校累計共推出177堂AI相關課程，且大學部開設相關AI課程系所已達90％，希望能讓「AI基因」深入每個學生的學習DNA。

中華大學推出177堂AI相關課程，讓學生都對人工智慧不陌生。
中華大學推出177堂AI相關課程，讓學生都對人工智慧不陌生。

●微軟AI國際證照培訓營 獲證率92％

中華大學在2020年更成立「微軟人工智慧創能學院」，藉由產業連結，將各式AI計畫或問題帶入學校，讓學生從中不斷累積AI實戰經驗。中華大學也大力推動學生考取國際AI專業證照，2021年共舉辦7梯次的「微軟AI國際證照培訓營」，由校長劉維琪和副校長游坤明率領鼓勵全校參與，共計有527位教職員生獲證，平均獲證率高達 92.13%。

中華大學和微軟合作成立AI⁺體驗中心，培育AI產業人才。
中華大學和微軟合作成立AI⁺體驗中心，培育AI產業人才。

AI 文組 資管系 新竹 繁星

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