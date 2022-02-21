義守大學 走在浪尖頭上打造未來人才

時代巨輪不斷前進，挑戰也日新月異，義守大學校長陳振遠提到，他常對高中學生家長說，在強調跨域創新的時代，不管孩子要念什麼科系，一定要優先選擇擁有多元學科領域的綜合型大學，因為當前社會正面臨環境、人口、科技、甚至疫情等衝擊，未來世界需要的是能跳脫框架，具創新思維的跨域斜槓人才。

義守大學掌握時代發展趨勢，2018年即啟動「ISU 2028 跨域創新、競逐全球」十年計畫，定位成為「以健康醫學、智慧科技為核心，成為最具跨域創新、產學服務能力的國際化綜合型大學」。去年更成為南部唯一雙語標竿國際化私立綜合大學。義大以「為未來而準備」（Prepare for the future）理念，擬定「跨域創新、數位學習、全英教學」三大策略，義大開創十年發展大計，正華麗蛻變中。

義守大學為全台少數擁有醫學院的綜合型大學，以「健康醫學」和「智慧科技」為主軸，培養跨域斜槓人才。圖／義守大學提供

為落實跨域創新理念，義大開設大一必修「健康醫學密碼」與「智慧科技密碼」，並打破學科藩籬混系分組學習，營造跨域協作交流氛圍。英文課程更是首創分級、分領域模組教學，由學生自選最感興趣的生活題材模組，快樂學習英語，「不只招收英文好的學生，更要讓招收進來的學生英文變好」。

義守大學為南部唯一雙語標竿國際化私立綜合大學，堅持「不只招收英文好的學生，更要讓招收進來的學生英文變好。」圖／義守大學提供

以人性化為出發點，義大教學特色柔軟也柔情。推行「適性轉系」，不設轉系成績門檻，學生可選填三個轉系志願，再透過轉系輔導協助學生找到適性發展的學科領域，實施以來媒合成功率超過82%。

義大也獨創「自主圓夢課程」，學生自行規劃學習夢想計畫，經審核後給予經費補助，並指派圓夢導引師輔導追夢。義大也開設「扎根學堂」，讓學生提早熟悉職場生態，並與台積電、聯電、日月光等企業產學合作，打造多元學習環境；與集團共同培育的「鋼鐵學程」，更提供最高學雜費全免補助和就業保證。

義守大學投入元宇宙創新教學，並建置元宇宙科技藝術設計中心，超前部署的努力，獲教育部肯定。圖／義守大學提供

義大走在浪尖頭上，去年投入元宇宙創新教學，開設元宇宙跨域微學程，並建置元宇宙科技藝術設計中心，先後獲得教育部「人工智慧創新職涯計畫」、「元宇宙創新職涯課程計畫」肯定。另建置醫學體感中心、AI新創基地、AI科技教學中心、AI高效能運算（超級電腦）實驗室等，滿足跨域與數位學習需求。

今年義大也祭出最高總額500萬元「大學部優秀新生入學獎勵」，項目包含獎學金、住宿費補助、生活津貼、企業實習、集團優先錄用、海外學習基金等，還有超過30項獎學金申請助學子逐夢。

義大以一流教學資源與設備，堅定向前十年逐夢，打造雙跨域國際力大學，期待讓進入義大的學子走出不一樣的路，成為實力、潛力兼具的未來人才。