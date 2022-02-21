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臺版慶應大學 中金院打造國際學園

聯合新聞網 / 文／修瑞瑩
海外見習幫助學生拓展國際視野。圖／中信金融管理學院提供
海外見習幫助學生拓展國際視野。圖／中信金融管理學院提供

台南市在台積電等重量級企業進駐，已躍升為全國矚目的科技重鎮，中信金融管理學院（下稱「中金院」）位於南科、南科工、新吉工業區3大園區中心點，科技菁英薈萃，亦有產學合作夥伴中國信託長期支持，以培養「國際智慧金融家」為目標，更全額贊助優秀學生赴國外微留學、海外見習，拓展國際移動力。

碰撞思維 與全球學子交流

今年1月前往美國天普大學微留學的金融管理學院學士班大四生賴昱禎說，天普大學課程主題多元，除了學習金融課程外，還選修嚮往的國際關係，了解美國文化、種族和性別等議題，能跟世界各國學生同堂討論、碰撞思維，她非常珍惜難得的跨國學習。

中金院學生賴昱禎及郭亭言，在美國天普大學吉祥物貓頭鷹前合影。圖／中信金融管理學院提供
中金院學生賴昱禎及郭亭言，在美國天普大學吉祥物貓頭鷹前合影。圖／中信金融管理學院提供

海外見習　培育雙語跨域人才

除了天普大學，中金院與美國賓州大學華頓商學院、加州大學柏克萊分校、日本法政大學等名校合作微留學計畫，亦曾全額贊助200多名學生前往法國雷恩商學院、日本早稻田大學等校海外見習。

中金院辦理模擬APEC會議，由學生擔任各國代表，學習國際談判和外交語言。圖／中信金融管理學院提供
中金院辦理模擬APEC會議，由學生擔任各國代表，學習國際談判和外交語言。圖／中信金融管理學院提供

校長施光訓表示，雙語跨域人才培育已成趨勢，中金院以日本慶應義塾大學為發展標竿，更設有全美語實驗教育，打造小學到研究所的全方位國際學園，以多元國際教育提升學生「國際移動力」、「智慧科技力」以及「產業實務力」。

美國 南科 菁英 台南 台積電

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