選擇樹德、一舉數得 樹德科大用年輕的心培育專業人才

樹德科技大學是一所非常年輕的學校，今年將歡度25歲生日，是最光華、艷麗的時期，內涵與外顯形象已臻成熟。25年的辦學成效，學理及實作兼具，學用合一，校友在各行各業頭角崢嶸、滿地開花。

樹德科大得獎英雄榜相當亮眼。圖／樹德科技大學提供

●四大學院 就業無縫接軌

四大學院核心課程造就學生的不凡，校內不僅有媲美精品書店的圖書館，還有專業實驗室與教室，提供實作場域。且該校結合校外實習、企業導師、職涯顧問等，提升學生就業能力，讓畢業與就業無縫接軌。

透過產學合作，培養學生接軌業界的能力與實力。圖／樹德科技大學提供

年輕人重視網路環境，樹科大擁有高品質802.11ac 2.4G/5G 無線網路環境，校園室內空間之訊號覆蓋率95%以上。全校師生享有Google Mail帳號、微軟文書軟體。

樹德科大辦學有口碑，師生在各領域嶄露頭角。圖／樹德科技大學提供

●快樂學習 重視生命價值

樹科大著重知性教育，擁有實踐禮、樂（詩）、射、御、書、數的體育館、運動休閒中心、潛水場域等。該校重視快樂學習，讓學生有快樂的學習環境，注重身心健康與自我實踐。校內購置自動體外心臟除顫器（AED），推動「CPR+ AED」研習證書。全校有71個社團，學習團隊合作與人際溝通。

樹德科大學生有企圖心，征戰各類比賽表現亮眼。圖／樹德科技大學提供

樹德科大辦學有口碑，也是各類比賽常勝軍。圖／樹德科技大學提供

該校也重視生命價值，實踐志工大學願景，培養學生服務行動力、專業實踐力及關懷利他力。有安心經濟補助、及多元入學道獎助學金。高中學測原始成績達到規定標準者，可獲得2萬元至1百萬元的獎勵。

樹德科大學生活力十足，師生專業表現與能力讓人刮目相看。圖／樹德科技大學提供

高中學測申請入學有設計學院：室內設計系（28名）、動畫與遊戲設計系（30名）、表演藝術系（5名）、藝術管理與藝術經紀系（10名）、電子競技與電腦娛樂科學系（7名）；資訊學院：資訊工程系（15名）、電腦與通訊系（10名）；管理學院：金融管理系（20名）、流通管理系（15名）、行銷管理系（20名）；應用社會學院：兒童與家庭服務系（6名）、社會工作學士學位學程（5名）。(各項招生考試以簡章辦法為準)

地址：82445高雄市燕巢區橫山路59號

電話：07-6158000

網址：https://www.stu.edu.tw（首頁）

https://www.reg.aca.stu.edu.tw（招生考試服務網）

大眾運輸：

●國道10、國道1、國道3、大眾運輸等，都可交會直抵校園內

●港都客運

港都客運7號公車（楠梓加昌~本校）

●義大客運：

96號義醫義大線（義大世界~本校）

E03燕巢快線 (高鐵左營站~本校)、E04燕巢學園快線（高鐵左營站~本校）

●高雄客運：

E09鳳巢城市快線（捷運衛武營站~本校）、E10小燕城市快線（捷運小港草衙站~本校）

高雄客運97號（捷運都會公園~本校）

●各熱門路線校車。

●自行開車：國道10號下燕巢交流道3分鐘可抵校門口。

●公車班次以高雄市政府交通局公車動態資訊公告為主。