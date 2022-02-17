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國立高雄師範大學 培育優質師資與專業產官學人才的最佳雙核心大學
六名教授榮登「全球前 2% 頂尖科學家」兩項排行榜
⚫終身科學影響力排行榜(1960-2020)：潘倩玉(體育系)、吳憲忠(數學系)、陳弘典(電機系)、陳榮杰(電機系)、黃智裕(電子系)等五名教授入榜全球前 2% 頂尖科學家。
⚫2020年度科學影響力排行榜：潘倩玉(體育系)、吳憲忠(數學系)、陳弘典(電機系)、陳榮杰(電機系)、黃瑞隆(工教系)等五名教授入榜全球前 2% 頂尖科學家。
資料來源：由史丹佛大學專家們透過 Scopus 的論文影響力數據發布(https://www.elsevier.com/zh-tw/solutions/scopus/worlds-top-2-percent-scientists-2020-taiwan)。
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