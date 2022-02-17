國立高雄師範大學 培育優質師資與專業產官學人才的最佳雙核心大學

樹德科技大學是一所非常年輕的學校，今年將歡度25歲生日，是最光華、艷麗的時期，內涵與外顯形象已臻成熟。25年的辦學成效，學理及實作兼具，學用合一，校友在各行各業頭角崢嶸、滿地開花。

2022-02-17 15:56