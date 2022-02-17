長榮大學打造未來人才 邁向社會責任典範大學

長榮大學鄰近國家重點發展區域沙崙綠能科學城，在少子化挑戰下，近三年註冊率平均達8成8。辦學成果備受國際肯定，包括：躍進2022年QS世界大學排名1001名-1200名、QS亞洲最佳大學排名351名-400名，管理學院通過AACSB國際認證、資訊暨設計學院通過IEET工程及科技教育認證。更首度晉升世界綠色大學前百大行列，榮獲亞洲企業社會責任獎綠色領導獎、行政院國家永續發展獎，成為具有國際競爭力及永續發展的基督教大學。

系所發揮專業優勢 實踐社會責任

長榮大學鼓勵系所跨域結合投入社區共好計畫，培育學生社會實踐能力，包含管理學院、資訊暨設計學院與美術學院共同打造台南社創矽谷，佈建新化歷史街區社會創新與永續經濟。國企系、數位內容設計系、應用哲學、大傳系及永續發展國際學程參與六龜的社區照顧與經濟發展。社工系結合護理系、健康心理系、運動競技系加入青銀共學龍崎護老行列，創造偏鄉社區照護模式，協助長者安心在地終老。

實踐社會責任，學生加入青銀共學龍崎護老行列。圖／長榮大學提供

國際產學鏈結 培育未來人才

長榮大學瞄準動漫發展趨勢， 2018年與角川國際動漫攜手成立「長榮角川國際動漫工作室」，成為角川唯一進駐台灣的大學。雙方除了發展動畫業務外，更進一步合作成立長榮角川3DCG動漫學程，建置虛實跨境媒體中心，培育國際動畫人才。動漫學程開課一年，學生即在「2020第三屆虛擬網紅設計大賽競賽」獲得FengShui企業獎、特別獎及佳作等殊榮，成果斐然。

面對氣候變遷對自然的衝擊，為達成淨零排放目標，長榮大肩負培育綠能人才使命，成立綠能與環境資源學系，不但發揮緊鄰沙崙綠能科學城優勢，加入工研院綠能所優秀師資。更與德商達德能源、新加坡商韋能能源簽訂產學合作，導入無人機中心專業技術，協助國際綠能產業發展。

長榮大學參與氣候博覽會，宣示淨零排放。圖／長榮大學提供

成立淨零永續推動辦公室 讓世界更好

除了致力於學校永續發展，長榮大學推動環境永續，將聯合國永續發展目標SDGs及淨零排放Net Zero納入校務發展計畫與課程，成立淨零永續推動辦公室，以「淨零、永續、創新」的理念實踐「教育、場域、研發」創新的目標，期能讓學生四年後成為更好的自己，也具備讓世界更好的能力，共同努力邁向社會責任典範大學。