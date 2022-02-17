國立宜蘭大學 推動跨域AI學習 就業實力大躍進

擁有95年歷史的國立宜蘭大學面對學生多元彈性學習需求，除110學年度設立「無人機應用暨智慧農業碩士學位學程」外，更積極規劃「數據管理與應用學士學位學程」，110學年度第2學期開始對內招生，藉以提升學生所學與社會職場就業潮流的銜接度，並於111學年度增設跨領域「人工智慧碩士學位學程」，此學程打破院藩籬，結合校內4院未來發展的重點，規劃「人工智慧物聯網」、「智慧無人機」、「智慧農業與休閒觀光」及「AI結合綠色建築」四大領域，透過跨領域多元學習，強化學生的就業競爭力。

校區規劃>>樂活永續 銜接未來

國立宜蘭大學為建構樂活永續的安全校園，致力環境設施的功能與質量優化提升，逐年完成學生活動中心及服務性設施(招商區)新建、圖書館前廣場環境改善、半戶外多功能運動廣場興建等空間改善、校園轉角意象及機車停車場設置等，繼續辦理「電資學院擴建工程」、「老樹區廣場環境空間美化改善」、「噶瑪蘭大道環境空間形塑與美化」及「第三學生宿舍興建」，落實打造優質校園、營造健康樂活環境的目標。

國立宜蘭大學學生活動中心。圖／宜蘭大學提供

此外，國立宜蘭大學城南校區整體發展以創產及支援性實驗場為主軸，以人才培育、創新育成及產業研發實驗為核心，計畫建構「青農創業育成基地」及「農產品加值打樣中心」兩處教學實習、產學研究與創新育成場域。

宜蘭大學對於城南校區規劃的開放想像，開啟蘭陽平原地理中心重回大地的歷史契機，以銜接未來的大地行動為主軸，減量低調，所有屋頂覆土長草，壯闊永續，前瞻而優美的環境永續理念，甫獲中華民國景觀學會「2021第九屆台灣景觀大獎」環境規劃設計類傑出獎的肯定。

國立宜蘭大學第三學生宿舍的興建願景。圖／宜蘭大學提供 國立宜蘭大學半戶外多功能運動廣場。圖／宜蘭大學提供

多元助學>>獎優扶弱 安心就學

國立宜蘭大學為吸引優秀新生入學，提供最高減免4學期學雜費優惠，凡透過繁星推薦錄取、申請入學各系正取生前三名分發入學者、分發入學、四技甄選入學及四技登記分發入學的優秀新生，符合申請資格皆可享有減免學雜費優惠。

另外，宜蘭大學為善盡對學生照顧之責，推動各項經濟補助措施包括就學貸款、學雜費減免及大專校院弱勢學生助學計畫等，也提供緊急紓困金、學產基金助學金及仁愛基金，協助家境困難或家庭變故學生；針對校內原住民族籍學生，結合原委會資源提供協助，使每位學生都能獲公平受教權，同時提供低收入戶學生免收住宿費，清寒學生優先提供住宿床位等扶助，減輕就學經濟負擔，安心完成學業。

為因應國家社會發展及學生多元彈性學習需求，增加學生自主學習空間。圖／宜蘭大學提供 安心就學，讓學校成為學生溫暖的守護力量。圖／宜蘭大學提供

資優團隊>>全球頂尖 師資堅強

國立宜蘭大學共有10位教授榮獲由美國史丹佛大學John P. A. Ioannidis教授團隊與Elsevier旗下Mendeley Data在2021年發布的「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists 2020）」殊榮，從近700餘萬名科學家中遴選出世界排名前2%的頂尖科學家。

宜蘭大學有10位教授榮獲由美國史丹佛大學John P. A. Ioannidis教授團隊與Elsevier旗下Mendeley Data去年選出的「全球前2%頂尖科學家」。圖／宜蘭大學提供

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