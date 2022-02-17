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佛光大學 優質人才 名列企業最愛

聯合新聞網 / 文／戴永華
佛光大學是繁星入學的首選，努力培養跨領域的專業人才。圖／佛光大學提供
佛光大學是繁星入學的首選，努力培養跨領域的專業人才。圖／佛光大學提供

1111人力銀行發表「2022企業最愛大學評比」，根據調查顯示，佛光大學再度榮登「宜花東及離島地區雇主最愛排行」，是宜花東雇主心目中私校首選。

薪資高出全國平均值

根據教育部年度畢業生的流向調查顯示，佛大學士班及碩士班畢的平均就業率及平均薪資，雙雙高於全國大學平均值；畢業一年後，學士班平均薪資為3萬6千元、碩士班平均為6萬2千元，皆高出全國平均值。

佛光大學畢業生名列企業界的最愛。圖／佛光大學提供
佛光大學畢業生名列企業界的最愛。圖／佛光大學提供

繁星入學方案多元

疫情期間許多家庭經濟面臨前所未有的挑戰，佛光大學本著宗教關懷的立場，只要一心向學的學生，家庭經濟在佛大都不是問題。

校內外共有90項各類補助就學方案，更年年獲得超過600萬元教育部弱勢助學最高額補助，有別於其他大學以菁英學術獎學金延攬學生，佛光大學更重視每一位孩子的就學機會。

學生們只要一心向學，佛大都可以幫忙爭取各項就學補助。圖／佛光大學提供
學生們只要一心向學，佛大都可以幫忙爭取各項就學補助。圖／佛光大學提供

跨領域專業學習

佛光大學校長何卓飛指出，後疫情時代，增加個人未來就業競爭力、建構獨特自我是未來職場的新趨勢。佛大打破系所間的藩籬，全校推行「學程2.0」制度，有制度地安排每個學生修習跨領域專業，包含系上核心專業、學院核心專業和外系課程組成，畢業生至少都有兩項專長，讓學習充滿彈性。

企業主的肯定相信是高中生面對選擇大學時，一項重要參考指標。選擇佛光大學，將是您翻轉人生的起點！

佛光大學推行「學程2.0」制度，畢業生至少都有兩項專長，讓學習充滿彈性。圖／佛光大學提供
佛光大學推行「學程2.0」制度，畢業生至少都有兩項專長，讓學習充滿彈性。圖／佛光大學提供

佛光大學 薪資 疫情 繁星 競爭力 菁英 教育部

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