快訊

多所惡質私校「被停招」 教團：監督欠周的董事是幫兇

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球「為地球奮鬥獎」 成功大學：歡迎各界提名競逐

聯合新聞網 / 高雄訊
由英國威廉王子創立的「為地球奮鬥獎」即日起到2月20日徵件中，成功大學是全台唯一的官方提名單位。圖／成功大學提供
由英國威廉王子創立的「為地球奮鬥獎」即日起到2月20日徵件中，成功大學是全台唯一的官方提名單位。圖／成功大學提供

英國威廉王子設立、全球最負盛名環境獎項之一的「為地球奮鬥獎（The Earthshot Prize）」即日起到2月20日徵件中，全台唯一有提名權的國立成功大學，邀請各界針對「保護與恢復自然」等5項最重要的地球議題，提出具體可行方案，競爭高達100萬元英磅的獎金。

「為地球奮鬥獎（The Earthshot Prize）」提名及甄選流程。圖／成功大學提供
「為地球奮鬥獎（The Earthshot Prize）」提名及甄選流程。圖／成功大學提供

The Earthshot Prize（TEP）由威廉王子於2020年設立，今年邁向第2屆，成大在第1屆時就擔任台灣的官方提名單位，今年再次受邀，也代表了TEP對成大的肯定與重視。

成大研發長林財富表示，成大是來自世界各地的348個提名組織之一，很榮幸將從台灣各領域裡，提名最具影響力的解決方案。

The Earthshot Priz是全球最負盛名環境獎項之一。圖／成功大學提供
The Earthshot Priz是全球最負盛名環境獎項之一。圖／成功大學提供

林財富指出，TEP另一特色為，只要是任何可以實現「earthshot」貢獻的單位，無論是個人、團隊、協作組織，亦包含科學家、倡議者、經濟學家、社區、領導人、政府單位、金融單位、企業，甚至是城市和國家，皆有機會獲獎。成大誠摯邀請所有對於世界最急迫的5大地球議題，能提出具有抱負、有影響力，且能夠鼓舞人心的解決方案的人，報名競賽，共同為地球永續盡一份心力。

只要是任何可以實現「earthshot」貢獻的單位或個人皆可報名，為地球貢獻心力。圖／成功大學提供
只要是任何可以實現「earthshot」貢獻的單位或個人皆可報名，為地球貢獻心力。圖／成功大學提供

TEP從2020年起連續10年，每年選出5名得主，目標是替世界最急迫的5大地球議題，包含「保護與恢復自然風貌（Protect and restore nature）」、「攜手讓空氣變得更潔淨（Clean our air）」、「讓海洋生機盎然（Revive ouroceans）」、「建立無廢的世界（Build a waste-free world）」、「共同解決氣候問題（Fix our climate）」，找出新的思維方式、技術、系統、政策和解決方案。

歡迎各界連絡成大，了解報名詳請。圖／成功大學提供
歡迎各界連絡成大，了解報名詳請。圖／成功大學提供

成大表示，不論個人或單位如果有振奮人心、具有包容性和影響力的解決方案，可與國立成功大學研究發展處陳先生（電話（06）2757575分機50909；信箱：z10801010@email.ncku.edu.tw）聯繫，以進行進一步討論，也可以在網站www.earthshotprize.org，了解更多關於該獎項及評選的5個階段過程。

成大表示，做為全台唯一提名單位，將於2022年02月20日（周日）徵件截止後，依TEP委員會時程提名，由該委員會選出最終5名獲獎者，TEP將提供100萬英鎊（台幣約3764萬元）支持獲獎行動方案。

（國立成功大學　廣告）

成功大學 成大 英國

相關新聞

全球「為地球奮鬥獎」 成功大學：歡迎各界提名競逐

由英國威廉王子設立、全球最負盛名環境獎項之一的「為地球奮鬥獎（The Earthshot Prize）」即日起到2月20日徵件中，全台唯一有提名權的國立成功大學，邀請各界針對「保護與恢復自然」...

全球「為地球奮鬥獎」 成功大學：歡迎各界提名競逐

由英國威廉王子設立、全球最負盛名環境獎項之一的「為地球奮鬥獎（The Earthshot Prize）」即日起到2月20日徵件中，全台唯一有提名權的國立成功大學，邀請各界針對「保護與恢復自然」等5項最重要的地球議題，提出具體可行方案，競爭高達100萬元英磅的獎金。

跨出精彩 義守大學為學生打造跨域競爭力

義守大學邁入第31年，持續保持前進動能，剛獲教育部核定新設「醫學科技學院」，展現發展格局與企圖心。校長陳振遠說，健康醫學、智慧科技是國際趨勢兩大主軸，把握最佳時機，透過跨域創新，競逐全球成為現在進行式。

輔英科大 為大健康產業培養菁英專業人才

輔英科大培育超過五萬名護理師遍布全台，台灣唯一附設教學醫院的科技大學，為社會培育一流健康專業及產業經營人才，因為專業不受少子化影響，連續三年新生註冊率超過九成，有全國最大的「高齡全程照顧人才培育中心」

弘光科大 智慧醫療教學典範

「全國每十位護理師，就有一名弘光校友。」弘光科技大學以醫護起家，護理人才培育從五專、二技、四技、碩士到博士班，學制最完整，去年全新打造全國唯一的「全人長照物理治療菁英培育基地」，另跨域結合醫療護理與資訊科技、文創設計

吳鳳科大培育考照學霸 就業無縫接軌

吳鳳科技大學以培育學生專業能力為體，並以具有國際觀的時代菁英、注重研究創新與社會服務的學能為用，校方在辦學上全方位扎根，提升教學設備和產業一致，並藉由企業資源導入，縮短學用落差，提供學生厚實的學習機制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。