全球「為地球奮鬥獎」 成功大學：歡迎各界提名競逐

由英國威廉王子設立、全球最負盛名環境獎項之一的「為地球奮鬥獎(The Earthshot Prize)」即日起到2月20日徵件中,全台唯一有提名權的國立成功大學,邀請各界針對「保護與恢復自然」等5項最重要的地球議題,提出具體可行方案,競爭高達100萬元英磅的獎金。

「為地球奮鬥獎(The Earthshot Prize)」提名及甄選流程。圖/成功大學提供

The Earthshot Prize(TEP)由威廉王子於2020年設立,今年邁向第2屆,成大在第1屆時就擔任台灣的官方提名單位,今年再次受邀,也代表了TEP對成大的肯定與重視。

成大研發長林財富表示,成大是來自世界各地的348個提名組織之一,很榮幸將從台灣各領域裡,提名最具影響力的解決方案。

The Earthshot Priz是全球最負盛名環境獎項之一。圖/成功大學提供

林財富指出,TEP另一特色為,只要是任何可以實現「earthshot」貢獻的單位,無論是個人、團隊、協作組織,亦包含科學家、倡議者、經濟學家、社區、領導人、政府單位、金融單位、企業,甚至是城市和國家,皆有機會獲獎。成大誠摯邀請所有對於世界最急迫的5大地球議題,能提出具有抱負、有影響力,且能夠鼓舞人心的解決方案的人,報名競賽,共同為地球永續盡一份心力。

只要是任何可以實現「earthshot」貢獻的單位或個人皆可報名,為地球貢獻心力。圖/成功大學提供

TEP從2020年起連續10年,每年選出5名得主,目標是替世界最急迫的5大地球議題,包含「保護與恢復自然風貌(Protect and restore nature)」、「攜手讓空氣變得更潔淨(Clean our air)」、「讓海洋生機盎然(Revive ouroceans)」、「建立無廢的世界(Build a waste-free world)」、「共同解決氣候問題(Fix our climate)」,找出新的思維方式、技術、系統、政策和解決方案。

歡迎各界連絡成大,了解報名詳請。圖/成功大學提供

成大表示,不論個人或單位如果有振奮人心、具有包容性和影響力的解決方案,可與國立成功大學研究發展處陳先生(電話(06)2757575分機50909;信箱:z10801010@email.ncku.edu.tw)聯繫,以進行進一步討論,也可以在網站www.earthshotprize.org,了解更多關於該獎項及評選的5個階段過程。

成大表示,做為全台唯一提名單位,將於2022年02月20日(周日)徵件截止後,依TEP委員會時程提名,由該委員會選出最終5名獲獎者,TEP將提供100萬英鎊(台幣約3764萬元)支持獲獎行動方案。

