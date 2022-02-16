全球「為地球奮鬥獎」 成功大學：歡迎各界提名競逐

由英國威廉王子設立、全球最負盛名環境獎項之一的「為地球奮鬥獎（The Earthshot Prize）」即日起到2月20日徵件中，全台唯一有提名權的國立成功大學，邀請各界針對「保護與恢復自然」等5項最重要的地球議題，提出具體可行方案，競爭高達100萬元英磅的獎金。

「為地球奮鬥獎（The Earthshot Prize）」提名及甄選流程。圖／成功大學提供

The Earthshot Prize（TEP）由威廉王子於2020年設立，今年邁向第2屆，成大在第1屆時就擔任台灣的官方提名單位，今年再次受邀，也代表了TEP對成大的肯定與重視。

成大研發長林財富表示，成大是來自世界各地的348個提名組織之一，很榮幸將從台灣各領域裡，提名最具影響力的解決方案。

The Earthshot Priz是全球最負盛名環境獎項之一。圖／成功大學提供

林財富指出，TEP另一特色為，只要是任何可以實現「earthshot」貢獻的單位，無論是個人、團隊、協作組織，亦包含科學家、倡議者、經濟學家、社區、領導人、政府單位、金融單位、企業，甚至是城市和國家，皆有機會獲獎。成大誠摯邀請所有對於世界最急迫的5大地球議題，能提出具有抱負、有影響力，且能夠鼓舞人心的解決方案的人，報名競賽，共同為地球永續盡一份心力。

只要是任何可以實現「earthshot」貢獻的單位或個人皆可報名，為地球貢獻心力。圖／成功大學提供

TEP從2020年起連續10年，每年選出5名得主，目標是替世界最急迫的5大地球議題，包含「保護與恢復自然風貌（Protect and restore nature）」、「攜手讓空氣變得更潔淨（Clean our air）」、「讓海洋生機盎然（Revive ouroceans）」、「建立無廢的世界（Build a waste-free world）」、「共同解決氣候問題（Fix our climate）」，找出新的思維方式、技術、系統、政策和解決方案。

歡迎各界連絡成大，了解報名詳請。圖／成功大學提供

成大表示，不論個人或單位如果有振奮人心、具有包容性和影響力的解決方案，可與國立成功大學研究發展處陳先生（電話（06）2757575分機50909；信箱：z10801010@email.ncku.edu.tw）聯繫，以進行進一步討論，也可以在網站www.earthshotprize.org，了解更多關於該獎項及評選的5個階段過程。

成大表示，做為全台唯一提名單位，將於2022年02月20日（周日）徵件截止後，依TEP委員會時程提名，由該委員會選出最終5名獲獎者，TEP將提供100萬英鎊（台幣約3764萬元）支持獲獎行動方案。

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