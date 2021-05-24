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輔英科大 為大健康產業培養菁英專業人才

聯合新聞網 / 文／徐如宜

輔英科大培育超過五萬名護理師遍布全台，台灣唯一附設教學醫院的科技大學，為社會培育一流健康專業及產業經營人才，因為專業不受少子化影響，連續三年新生註冊率超過九成，有全國最大的「高齡全程照顧人才培育中心」，又有新成立的「智慧護理創新學習中心」，學校建造類產業實境，結合科技為輔英人打造各式虛實整合的智慧擬真教學，為產業培育專技菁英人才並接軌大未來。

「智慧護理-創新學習中心」揭牌啟用。圖/輔英科技大學提供
「智慧護理-創新學習中心」揭牌啟用。圖/輔英科技大學提供

智慧擬真教學 重金打造數位校園

輔英科大新成立「智慧護理創新學習中心」，有實務技能學習、虛擬實境學習和智慧問診學習三個場域，透過各式智慧護理設備，提供各種實際醫護照護的擬真情境，培育未來護理師；「高齡全程照顧人才培育中心」則建置全國首創的長照技術實訓智慧病房，為學子培訓智慧醫療應用於長照專業，為長照技術訓練典範。資科管系則設有「未來世界學習館」以完善的VR虛擬實境/AR擴增實境/MR混合實境專題教室，培育學生運用VR於商務、行銷、遊戲、醫療與智慧健康資訊工程，並有無人機應用於課程，為學子打造一流數位校園環境。

「未來世界學習館」強化VR科技實訓。圖/輔英科技大學提供
「未來世界學習館」強化VR科技實訓。圖/輔英科技大學提供

即戰職場 建置專技實訓場域

去年啟用的「精密儀器與維修人才培育中心」，將環工系、職安系、應用化材系、生科系的精密檢測儀器予以整合，並與旗勝科技等多家企業簽定產學合作，高階精密實驗環境為同學所稱道；校內實習旅館群英會館的58間客房，為休憩系同學提供模擬業界實技及管理訓練外，並有考照教室、餐服教室、實習咖啡廳等，為同學提升技能及就業力；另有護理系OSCE臨床能力中心、保營系臨床營養模擬照護教室、健管系健康概念未來館、幼保系親子廚房與文創工坊、職安系冷凍空調專業實驗室、環工系機電整合實習工廠、健美系SPA館等擬真教學實技專訓場域，都為輔英人即戰職場做最好的準備。

「文創工坊」提供手作空間及木工教室製作幼兒教具。圖/輔英科技大學提供
「文創工坊」提供手作空間及木工教室製作幼兒教具。圖/輔英科技大學提供

輔英人國考證照加持 就業升學一把罩

輔英學風淳樸、學子認真上進，學校普設證照輔導班及共學制度，每年都有出色的國考及專業證照通過率。護理系、物理治療系及醫技系每年國考通過率均高於全國平均值，各種競賽也表現優異，例如：護理系陳柏如同學於五專部畢業時，取得高考護理師國考全國第二、保營系楊凱婷同學獲營養師專技高考榜首、醫技系黃郁棻同學勇奪專技人員醫檢師國考全國第二名、護理系楊淯涵同學於2019俄羅斯喀山「第45 屆國際技能競賽-健康照顧職類」，榮獲優勝高居全世界第5名。就像陳柏如的分享︰「在輔英能遇到一群很棒的老師，無論起點在哪，一步步踏實讀下去就對了！」

「急重症情境模擬教室」培育專技人才。圖/輔英科技大學提供
「急重症情境模擬教室」培育專技人才。圖/輔英科技大學提供

輔英科技大學

地址：高雄市大寮區進學路151號

電話：(07)781-1151

長照 實習 護理師 職場 高考

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