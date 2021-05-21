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元培醫大培育醫事人才 精準對接產業

聯合新聞網 / 文╱王駿杰

元培醫學影像中心可供醫放、醫工、寵物等多系所跨域學習。圖╱元培醫大提供
元培醫學影像中心可供醫放、醫工、寵物等多系所跨域學習。圖╱元培醫大提供

一場新冠肺炎疫情，引發社會對醫護人才與健康管理的高度重視，元培醫事科大也因擁有最完整醫事衛護健康科系，培育醫事衛護、健康科技與服務人才，吸引學生和家長關注，期待投入醫護健康產業、高薪就業。

跨領域人才 全面對準相關產業

元培醫事科大醫護學院各科系培養醫事檢驗、醫學影像放射技術、護理、公共衛生與健康管理及醫學工程、視光等人才，畢業校友遍布醫療機構與健康產業，是台灣重要醫護人力資源；還有以獸醫助理為目標的寵物保健系，今年獲選為九年級生心中百大熱門科系之一。

此外，有鑒於大健康產業所需跨領域人才，元培健康學院生技製藥、食品科學、環境衛生、觀光餐飲、健康休閒等各系也全面對準相關產業，更設有與智慧健康產業服務與管理有關的企管系、資管系，甚至以藝術養生為主題、全國唯一的茶陶文創系所等，成為全國醫護健康科大系所最齊全的大學。

重視實作技能 提供學生跨域學習

元培也重視實作技能，除各系專業實驗室，還建置多個特色中心提供學生跨域學習，例如醫學影像中心、智慧科技照護研發中心、茶創中心及青銀共學中心，還有培養全校學生人文美學素養的藝術中心。除整合三大學院各系所資源，近年也斥資數億打造樂活館，室內球場、環場跑道、健身房、社團活動空間一應俱全。

元培醫事科大校長林志城強調，面對高齡化社會來臨，人類對健康的渴望與日俱增，對防疫人力需求只會越來越高，醫療健康產業絕對會越來越蓬勃發展。元培堅持深耕醫事健康人才培育已超過半世紀，師資、設備仍不斷精進，值得更多學生加入這個大健康產業人才培育基地。

元培醫大

新竹市元培街306號

03-538-1183

元培醫學影像中心可供醫放、醫工、寵物等多系所跨域學習。圖╱元培醫大提供
元培醫學影像中心可供醫放、醫工、寵物等多系所跨域學習。圖╱元培醫大提供

元培有全國唯一在校園建置的cGMP模擬藥廠。圖╱元培醫大提供
元培有全國唯一在校園建置的cGMP模擬藥廠。圖╱元培醫大提供

每年培育逾百位護理人才，學生宣誓成為專業護理人。圖╱元培醫大提供
每年培育逾百位護理人才，學生宣誓成為專業護理人。圖╱元培醫大提供

科系 健康管理 新冠肺炎 寵物

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