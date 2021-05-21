弘光科大 智慧醫療教學典範

「全國每十位護理師，就有一名弘光校友。」弘光科技大學以醫護起家，護理人才培育從五專、二技、四技、碩士到博士班，學制最完整，去年全新打造全國唯一的「全人長照物理治療菁英培育基地」，另跨域結合醫療護理與資訊科技、文創設計，建置全國首間教學型智慧病房，以AI人工智慧為醫療照護升級，是智慧醫療教學最佳典範學校。
培養電競人才 獲獎無數
弘光科大也致力於培養電競產業跨領域及無人機多元應用專業人才，電競校隊「弘光獵鷹」在成軍短短一年多，於全國競賽中獲獎無數，學校和青年、宜寧、致用、明台、五育等5所高中簽訂中台灣電競聯盟MOU，並與宏碁、華碩、良興、林帝公司及樂維科技簽訂產學合作備忘錄，成為全國電競專業人才最佳培育基地。
無人機課程 博得好評
全方位開辦無人機創新課程，與產官學界合辦「第一屆無人機群飛舞動演繹賽」，為全國首場室內大型無人機演繹賽，結合燈光音效、真人舞者的精彩眩目演出，博得各界好評；首創無人機多元應用教學，邀請Discovery頻道「台灣無比精彩」紀錄片導演楊守藝、國慶煙火無人機團隊到校分享經驗，培養學生無人機多元應用技能。
弘光科技大學
臺中市沙鹿區臺灣大道六段1018號
04-2631-8652
「全國每十位護理師，就有一名弘光校友。」弘光科技大學以醫護起家，護理人才培育從五專、二技、四技、碩士到博士班，學制最完整，去年全新打造全國唯一的「全人長照物理治療菁英培育基地」，另跨域結合醫療護理與資訊科技、文創設計
吳鳳科技大學以培育學生專業能力為體，並以具有國際觀的時代菁英、注重研究創新與社會服務的學能為用，校方在辦學上全方位扎根，提升教學設備和產業一致，並藉由企業資源導入，縮短學用落差，提供學生厚實的學習機制
明新科技大學著眼AI產業及人才培育，從109學年開始將程式設計、AI人工智慧列為大一必修課程，更與微軟、神通等國際公司合作，從課程扎根產學連結，培養學生資訊科技能力，也鼓勵學生跨領域學習，推出專業微學分課程...
一場新冠肺炎疫情，引發社會對醫護人才與健康管理的高度重視，元培醫事科大也因擁有最完整醫事衛護健康科系，培育醫事衛護、健康科技與服務人才，吸引學生和家長關注，期待投入醫護健康產業、高薪就業
教育部公布110年技專校院高教深耕計畫經費審查核配結果，龍華科技大學四度通過評選，今年榮獲1億2,943萬元，不僅每年均獲得逾1億經費，補助金額更連續4年成長，累積補助金額逾5億元，是台中以北地區私立科大第一！證明該校堅守務實致用，積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，培養學子未來職場競爭力的卓越辦學績效，已備受肯定。
少子化、高齡化、人工智慧蓬勃發展、人口負利等因素影響，大學校院在人才培育朝向跨領域發展，讓學生步出校門後，為自己創造出職場的多元價值。樹德科大擁有管理學院、設計學院、資訊學院、應用設計學院四大專業學院...
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