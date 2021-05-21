弘光科大 智慧醫療教學典範

弘光科大建置全國首間教學型智慧病房。圖╱弘光科技大學提供

「全國每十位護理師，就有一名弘光校友。」弘光科技大學以醫護起家，護理人才培育從五專、二技、四技、碩士到博士班，學制最完整，去年全新打造全國唯一的「全人長照物理治療菁英培育基地」，另跨域結合醫療護理與資訊科技、文創設計，建置全國首間教學型智慧病房，以AI人工智慧為醫療照護升級，是智慧醫療教學最佳典範學校。

弘光科大和5所高中成立中臺灣電競聯盟，與業界簽訂合作備忘錄。圖╱弘光科技大學提供

培養電競人才 獲獎無數

弘光科大也致力於培養電競產業跨領域及無人機多元應用專業人才，電競校隊「弘光獵鷹」在成軍短短一年多，於全國競賽中獲獎無數，學校和青年、宜寧、致用、明台、五育等5所高中簽訂中台灣電競聯盟MOU，並與宏碁、華碩、良興、林帝公司及樂維科技簽訂產學合作備忘錄，成為全國電競專業人才最佳培育基地。

弘光科大全方位開辦無人機創新課程。圖╱弘光科技大學提供

無人機課程 博得好評

全方位開辦無人機創新課程，與產官學界合辦「第一屆無人機群飛舞動演繹賽」，為全國首場室內大型無人機演繹賽，結合燈光音效、真人舞者的精彩眩目演出，博得各界好評；首創無人機多元應用教學，邀請Discovery頻道「台灣無比精彩」紀錄片導演楊守藝、國慶煙火無人機團隊到校分享經驗，培養學生無人機多元應用技能。

弘光科技大學

臺中市沙鹿區臺灣大道六段1018號

04-2631-8652

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