吳鳳科大培育考照學霸 就業無縫接軌

餐管系學生參加「2019AFA韓國世界廚藝大賽」及「2019韓國國際技能大賽」，共奪得5金3銀。圖／吳鳳科大提供

吳鳳科技大學以培育學生專業能力為體，並以具有國際觀的時代菁英、注重研究創新與社會服務的學能為用，校方在辦學上全方位扎根，提升教學設備和產業一致，並藉由企業資源導入，縮短學用落差，提供學生厚實的學習機制。

圖／吳鳳科大提供

輔導學生 取得專業核心證照

致力於「畢業即就業，就業即可上手」，吳鳳科大讓學生成為業界最喜愛任用的員工為教育目標，近年來全校積極推動輔導學生取得專業核心證照，成效卓著。

109學年度畢業的電機工程系黃柏融，畢業於普通高中，但他為了學習更多的專業技能，選擇就讀吳鳳科技大學，3年內取得12張專業證照，更榮獲「教育部2020年第十六屆技職之光」獎項，亦是吳鳳科大學生連續8年榮獲教育部「技職之光」證照類技職傑出獎。

吳鳳科大表示，對學生而言，擁有一技之長才能成就人生價值，畢業前除了考取多張乙級證照，校方也會協助學生增加業界實習經驗，成為企業眼中真正有價值的人才，自然成為業界爭相聘用的對象。

吳鳳科大勇奪教育部技職之光八連霸。圖／吳鳳科大提供

吳鳳科大務實的辦學卓越績效包括：

●全國第一：學生獲得專利密度全國第一，近4年取得235件專利。

●雲嘉南第一：技能檢定/訓練場所數量雲嘉南第一；產學合作教育訓練中心數量雲嘉南第一。

●消防人才培育第一：學生參加消防專業證照及消防特考共錄取392人；另，每年接受考選部委託辦理「專技人員消防設備師（士）訓練」，截至109年7月止，已有1000餘位學員於本校完成訓練。

●產學合作教育訓練中心與技能檢定/訓練場所：達96種類別。

●近3年學生參加國內外競賽與獲獎共計883件。

綜上，吳鳳科大是高中職校應屆畢業生與回流教育人士進入大學深造，唯一與正確的選擇，校方歡迎大家成為吳鳳的新鮮人，共創美好人生的啟航之路。

吳鳳科技大學

嘉義縣民雄鄉建國路二段117號

05-226-7125

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