明新科大AI教育 超前部署數位人才即戰力

明新科技大學著眼AI產業及人才培育，從109學年開始將程式設計、AI人工智慧列為大一必修課程，更與微軟、神通等國際公司合作，從課程扎根產學連結，培養學生資訊科技能力，也鼓勵學生跨領域學習，推出專業微學分課程。

AI無所不在跨領域應用多 人才培育提前部署

隨物聯網發展，AI藉由深度學習不斷進展，人工智慧的技術、資源應用無所不在，明新科大成立「AI教育推動中心」與「AI產學推動中心」以達成培育數位科技與人工智慧人才之目標。明新科大教學發展中心主任洪君伯指出，未來台灣的科技產業絕對需要龐大的AI人才投入，但不一定要資訊科系才能進得了AI產業；他舉例，資工人員開發程式，必定須請教相關業務的客服人員，若客服人員具備AI基本概念，懂深度學習等AI設計過程，各單位之間溝通就更容易。

未來無論工作、生活勢必與人工智慧脫離不了關係，具備AI知識成為人人必學的基本功。明新科大在硬體與神通電腦合作，軟體、雲端運算由台灣微軟協助，也是國內少數與台灣微軟有進一步深入合作的學校，目前與微軟共同規畫教學場域與教材設計，學校主導課程規畫、教育推動及證照輔導，從情境體驗、理論學習到動手實作，全面推動人工智慧教學扎根，讓學子能完整學習數位職場所需能力，從容面對AI世代之就業挑戰。

呼應產業趨勢成立半導體學院 培養學生務實創新真本事

明新科大也應AI、5G商用產業趨勢，成立全國第一所半導體學院育才，開設半導體專業課程，對接產業需求，在校內建置全國第一座與業界同等級的「半導體封裝測試類產線」教室，把科技廠房搬進校園，讓學生提早熟悉產業環境，更與封測大廠產學攜手人才專班保證就業。

為了培養學生解決社會問題能力，也將品德教育融入課程，結合USR計畫，學校帶領學生走出教室、走入社區，透過服務的互動實作學習，讓學生不只學知識，也學習解決問題的務實態度與能力；明新科大除了務實創新的教學理念培養專業與技能實力，也讓明新的學生都能學習愛與責任的軟實力，從務實中創新，成為軟硬實力兼具的企業最愛一流人才。

校長的話：

圖／明新科技大學提供

明新科大不只教知識，更教給學生真本事。結合AI科技、USR精神的課程跨領域磨練實作技巧，實踐大學社會責任，讓學生成就更好的自己，當個精彩的大生活家。

明新科大（https://www.must.edu.tw/）

新竹縣新豐鄉新興路1號 (近新豐火車站)

入學服務：

日間部/03-6217543

進修部/03-6217800

明新科大成立AI教育中心，跨領域AI人工智慧課程，培養產業人才。圖／明新科技大學提供

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