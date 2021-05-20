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長庚科大註冊率稱霸 企業最愛

聯合新聞網 / 文／朱冠諭
圖／長庚科大提供
圖／長庚科大提供

長庚科技大學以「健康照護典範學府」為目標，有林口及嘉義兩個校區共設2個學院6個學系、3個研究所，109學年度註冊率為全國私立技專院校第1名。與台塑關係企業、長庚醫療體系等303個企業機構建教合作，打造成為「辦學最優、就業最強、企業最愛」的大學。

輔導參加多元證照考試校方每年提供數百名免學費及雜費的長庚醫院公費生名額，護理系在學期間積極輔導學生參加多元證照考試，學校並耗資上億元，設置「臨床技能中心」及「高齡長照產業人才培育基地」，積極與高科技廠商合作，帶領學生做中學。

化妝品應用系為顏損傷友形象造型公益服務。圖／長庚科大提供
化妝品應用系為顏損傷友形象造型公益服務。圖／長庚科大提供

化妝品應用系深耕「美」的教育，經由實作與科技輔助，讓學生熟練美容、美甲、芳療、遮瑕修容、化妝品調製、多媒體色彩科技及人工智慧等多元技術，而當今醫美、微整形的風潮盛行，該系也特別開設美容醫學課群，開放護理系對美容專業有興趣的學生選修。

強化技職學生實務經驗現今社會對於健康與預防醫學愈來愈重視，保健營養系輔導學生，畢業後即具有考取「營養師」及「食品技師」的專業能力，並透過專題製作及見習課程等，強化技職學生實務經驗。

我國進入少子化社會，家長們愈加重視幼教品質，而學生進入長庚科技大學幼兒保育系，畢業後即可取得教保員資格。「海外教保實習」更是該系特色之一，每年募學生至美國密西根州立大學附設實驗幼兒園實習，帶領學生邁向國際。

該校109學年度開始設置百萬「優秀新生獎學金」，獲獎學金的學子將安排修讀「榮譽學程」，輔導擔任社團重要幹部、參與海外志工、海外實習、修習澳洲昆士蘭科技大學雙聯學位學程，培養學生成為全方位健康照護領袖人才。

保健營養系有各種實務專業課程。圖／長庚科大提供
保健營養系有各種實務專業課程。圖／長庚科大提供

護理系提供高擬真情境學習環境。圖／長庚科大提供
護理系提供高擬真情境學習環境。圖／長庚科大提供

長庚 實習 化妝品 幼兒園 整形

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