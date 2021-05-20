國立屏東科技大學達人學院 專業能力帶著走

達人學院由副校長羅希哲(右起)召集，專任教授徐子圭、機械工程系副教授吳上立建置跨域教學實驗室。

國立屏東科技大學培養學生們帶著走的能力，2019年成立第七個學院「達人學院」，副校長羅希哲說，培養學生跨域學習，強化基礎與就業能力，成為具備實作力、創新力與就業力技術人才，也將在110學年度成立願景計畫－生物機電工程系智慧機電整合組，111學年度改名申設「智慧機電學士學位學程」，以務實為導向，朝向工業4.0與人工智慧發展。

屏科大有七個學院，農學院、工學院、管理學院、人文暨社會科學院、國際學院、獸醫學院，與第七個「達人學院」是校內最年輕的學院，羅希哲說，達人學院推動跨領域教育，有行銷設計、職能培力、創新創業、產業增能與永續發展，五個微學堂。

羅希哲說，學生在達人學院修習跨域微學分課程，培養學生科技、產業素養，實作、創新、創業等微課程對接產業，讓非工科、水電專科學生，學習機電知識、智慧農業應用，日後若經營農場，對農場設施配電設備能有基本認知。

達人學院的工業配線跨域教學實驗室，學生們實作學習配電工程。

達人學院專任教授徐子圭說，達人學院建置「工業配線跨域教學實驗室」，該實驗室是工業配線丙級術科測試場與機具設備，研修課程的學生來自各科系，也有女生來學，修完課程看懂電路線圖，學到配電障礙排除等基本知識。

工業機器人跨域教學實驗室提供學生實習。

達人學院建置「工業機器人跨域教學實驗室」，機械工程系副教授吳上立說，實驗室也是機器人工程師證照術科考場，學生與業界接軌，對自動化產業認知，設置讓學生能放心操作練習的機器人手臂，不會因為程式寫錯練習時，導致機器耗損。

屏科大指出，111學年度申設智慧機電學士學位學程，總學分128學分。徐子圭說，工業4.0結合人工智慧，應用農業與工業，重視產業需求，培養學生畢業即就業技能，提前與產業鏈結。

達人學院課程多元豐富，強調跨域學習，羅希哲說，重視實務演練，學生大三升大四到產業實習，解決產業實際難題，也與在地產業合作，提升就業競爭力。

國立屏東科技大學

屏東縣內埔鄉老埤村學府路1號

08-7703202

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