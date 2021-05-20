修平科大 與冠軍企業相鄰 產學無縫接軌

修平科技大學以工科立校，是全台唯一位在工業區裡的大學。圖╱修平科大提供

修平科技大學以工科立校，是全台唯一位在工業區裡的大學，和300家知名的冠軍企業相鄰，擁有工作和學習兼顧的絕佳優勢，加上產學合作多樣，有利於學生未來的就業發展。

產學合作專班 學技能一舉多得

以距離學校步行只需3分鐘的力山工業為例，學校進修部今年與力山成立產學合作專班，學生平日白天在力山工作，周六、日回校讀書，不但每年7萬多元的學雜費由力山支付，每月還可領得2萬5千元起的薪資，又可累積勞保年資，一舉多得。同樣在大里工業區的允坦科技公司也與學校開設產學專班，建立良好合作關係。

至於學校的一般生，不必去加油站、餐廳或超商打工，在學校附近就可找到時薪高、又可學到技術的工作機會，免去舟車勞頓。

修平科技大學同學安裝農藝長照溫室感測系統。圖╱修平科大提供

學校舖平台 幫企業找人才

修平科大在大學的社會責任（USR）上也有傑出表現，例如有位學生在雲林養文蛤，因使用監測技術得以控制水質，使得產量大增。管理學院也以電子商務的整合行銷協助農產業行銷，這些表現經遠見雜誌評選，使該校從百餘所大學中脫穎而出，獲得「在地共融組」全台首獎。

修平科技大學學生協助農業創生，經遠見雜誌評選從百餘所大學中脫穎而出，獲得「在地共融組」全台首獎。圖╱修平科大提供

校長陳建勝說，學校把平台舖好，幫企業找到人才，也協助學生找到更佳工作環境和職涯發展，這是學校努力的方向，也歡迎苗、彰、南投和雲嘉等地的農家子弟來就讀，減輕家長負擔。

修平科技大學陳建勝校長。圖╱修平科大提供

校長的話：陳建勝

修平與知名企業聯手培育產業人才，特別設置全額獎學金，讓學生安心向學。就學、就業及住宿都在步行範圍內，免除交通的煩惱，讓家長放心。修平為您打造全面性優質學習環境與配套，歡迎加入修平學習列車。

修平科技大學

地址：台中市大里區工業路11號

電話：04-24961100

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