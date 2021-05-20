你能做的、你想做的 樹德科大是你完成夢想的搖籃

樹德科技大學資訊學院是各項比賽的常勝軍。圖／樹德科技大學提供

少子化、高齡化、人工智慧蓬勃發展、人口負利等因素影響，大學校院在人才培育朝向跨領域發展，讓學生步出校門後，為自己創造出職場的多元價值。樹德科大擁有管理學院、設計學院、資訊學院、應用設計學院四大專業學院，即以「管理標竿，成就無限」、「設計創意，知識創新」、「智慧科技，資訊長才」、「社會關懷，全人發展」四大目標。

樹德科技大學應用社會學院朝社會關懷的全人方向發展。圖／樹德科技大學提供

除核心課程外，校內擁有強大師資陣容與充足設備，加入企業體驗參訪、國內外實習、即測即評考照、跨院系產學合作等方式，訓練學生成為專業技能人才之外，更要具備與科技協作的能力、持續學習溝通的新文化，在學期間即累積就業能力，與職場無縫接軌。每年跨學院學習與國內外實習，目的都是讓學生更具有國際移動力的能量，能因應變遷快速的職場及發展。

校園網路基礎建設完善，對外連線頻寬2Gbps，連接台灣學術網路（TANet）及台灣高品質研究學術網路（TWAREN）及亞太、中華電信備援線路，高品質hap的無線網路環境，校園室內空間及宿舍區訊號覆蓋率95%以上，校務系統帳號與Google及微軟Office 365整合，全部享有Google Mail帳號、Google Drive雲端空間、微軟文書軟體，資訊服務便捷。

樹德科技大學休閒運動中心設有潛水教室，提供學生寬廣的學習資源與空間。圖／樹德科技大學提供

校內建構各項專業教室、多功能大禮堂、運動休閒中心、潛水場域、健促中心、清真廚房、自動體外心臟除顫器(AED)、71個社團，以及全面推動新生取得「CPR+ AED」研習證書，讓學生人文涵養與知識創新兼具。精品化圖書館占4個樓層，總面績8,261平方公尺，館藏量約55萬冊/件，並有漫畫專區、討論室、研究諮商間、影音簡報區，媲美精品書店。

樹德科技大學設計學院學生黃于貞獲得世界金牌，拿下第44屆國際技能賽平面設計技術職類金牌。圖／樹德科技大學提供

學校設有安心經濟補助，以及多項入學管道獎助學金辧法。技優甄審有入學獎勵金1萬元，獲國際大賽獎學金最高45萬元。甄選入學：選填私校第一志願者，入學獎勵1萬元至4萬元獎勵。聯合登記分發期間，選填私校第一志願者，入學獎勵金1萬元至4萬元獎勵，其中菁英獎學金最高達45萬元。( 110學年日四技/技優甄審暨甄選入學獎學金：https://reurl.cc/a5Kxz3)

地址：82445高雄市燕巢區橫山路59號

電話：07-6158000(代表號)

網址：https://www.stu.edu.tw(首頁)

https://www.reg.aca.stu.edu.tw(招生考試服務網)

設計學院：http://www.design.stu.edu.tw/

視覺傳達設計系、生活產品設計系、室內設計系、流行設計系、美髮設計與經營學士學位學程、動畫與遊戲設計系、藝術管理與藝術經紀系、電競產業管理學士學位學程

資訊學院：http://www.cit.stu.edu.tw/

資訊管理系、資訊工程系、電腦與通訊系

管理學院：http://www.com.stu.edu.tw/

企業管理系、金融管理系、會展行銷與活動管理系、休閒與觀光管理系、流通管理系、行銷管理系、餐旅與烘焙管理系

應用社會學院：http://www.css.stu.edu.tw/

兒童與家庭服務系、應用外語系、社會工作學士學位學程

大眾運輸

●國道10、國道1、國道3、大眾運輸等，都可交會直抵校園內。

●港都客運：港都客運7號公車（楠梓加昌~本校）

●義大客運：

96號義醫義大線（義大世界~本校）

E03燕巢快線 (高鐵左營站~本校)、E04燕巢學園快線(高鐵左營站~本校)

●高雄客運：

E09鳳巢城市快線（捷運衛武營站~本校）、E10小燕城市快線（捷運小港草衙站~本校）

高雄客運97號(捷運都會公園~本校)

●各熱門路線校車。

●自行開車：國道10號下燕巢交流道3分鐘可抵校門口。

●公車班次以高雄市政府交通局公車動態資訊公告為主。

商品推薦