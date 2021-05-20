高雄「大實習計畫」 協助青年就業接軌

高雄市政府青年局是陪伴年輕族群實踐人生目標好夥伴，透過「大實習計畫」，提供千名優質職缺，搭配多個職場體驗活動，讓青年朋友預先熟悉職場環境、預先卡位企業職缺。參與者累積實務經驗又能獲得適當報酬，早一步對接產業需求，隨時做好備戰狀態，畢業即就業。

青年牽動國家未來與城市競爭力，高雄市政府青年局扮演絕佳後盾，鼓勵青年族群透過實習機會，提早布局未來。圖／高雄市政府青年局提供

青年局長張以理指出，市府扮演連結平台角色，積極媒合青年至高雄企業實習，加深企業與人才連結，促成更多產學合作，從學校、學生、企業與市府一同打造友善實習生態圈，青年學子提前培養職場所需技能，拓展業界人脈，掌握高雄在地產業發展生態，也開拓未來無限潛能。曾參與去年實習計畫的國立高雄科技大學校友唐羽菱與青年夥伴分享，感謝青年局搭橋，引進多元實習職缺，讓她能有跨領域學習與挑戰的機會，實習結束後更在原單位留任轉正職，如願留在高雄工作，一步步朝人生目標挺進。

去年參與青年局實習計畫的實習生唐羽菱感謝青年局搭橋，讓她實習後成功留任實習企業轉任正式職員。圖／高雄市政府青年局提供

青年局強調，去年像唐羽菱一樣應屆畢業實習生有90%成功留任並轉正職，今年新增到千名職缺，就是要讓效益擴大，一棒接一棒。同時也能讓更多的企業加入，幫城市網羅好人才。就連打造精品級螺絲，讓特斯拉都下單的世德工業董事長陳光裕也疾呼，企業對人才需求相當迫切，市府提供的青年實習媒合平台，能為企業發掘適用人才，彌補產業人才需求，讓青年不只「meet future」還能「meet work」，縮短學用落差，提升青年職涯競爭力。

安心青年的未來，高雄市政府超前部署，透過「大實習計畫」，幫助青年人找到人生目標，也厚實就業競爭力。圖／高雄市政府青年局提供

企業透過計畫聘用提供基本薪資以上的實習生，若實習滿160小時，就可申請實習企業指導費。包含日月光、燁聯鋼鐵、世豐螺絲、盟鑫金屬、旗勝科技、台郡科技、穎崴科技、強茂、智崴全球等，今年度都提供實習職缺，另有觀光休閒、醫療照護、文化創意等多元產業職缺可選擇，能滿足各類實習需求。凡設籍高雄或在高雄就學學生可至「大港青年實習站」網站線上投遞履歷，讓青年局助您ㄧ臂之力。

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