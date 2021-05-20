高雄「大實習計畫」 協助青年就業接軌
高雄市政府青年局是陪伴年輕族群實踐人生目標好夥伴，透過「大實習計畫」，提供千名優質職缺，搭配多個職場體驗活動，讓青年朋友預先熟悉職場環境、預先卡位企業職缺。參與者累積實務經驗又能獲得適當報酬，早一步對接產業需求，隨時做好備戰狀態，畢業即就業。
青年局長張以理指出，市府扮演連結平台角色，積極媒合青年至高雄企業實習，加深企業與人才連結，促成更多產學合作，從學校、學生、企業與市府一同打造友善實習生態圈，青年學子提前培養職場所需技能，拓展業界人脈，掌握高雄在地產業發展生態，也開拓未來無限潛能。曾參與去年實習計畫的國立高雄科技大學校友唐羽菱與青年夥伴分享，感謝青年局搭橋，引進多元實習職缺，讓她能有跨領域學習與挑戰的機會，實習結束後更在原單位留任轉正職，如願留在高雄工作，一步步朝人生目標挺進。
青年局強調，去年像唐羽菱一樣應屆畢業實習生有90%成功留任並轉正職，今年新增到千名職缺，就是要讓效益擴大，一棒接一棒。同時也能讓更多的企業加入，幫城市網羅好人才。就連打造精品級螺絲，讓特斯拉都下單的世德工業董事長陳光裕也疾呼，企業對人才需求相當迫切，市府提供的青年實習媒合平台，能為企業發掘適用人才，彌補產業人才需求，讓青年不只「meet future」還能「meet work」，縮短學用落差，提升青年職涯競爭力。
企業透過計畫聘用提供基本薪資以上的實習生，若實習滿160小時，就可申請實習企業指導費。包含日月光、燁聯鋼鐵、世豐螺絲、盟鑫金屬、旗勝科技、台郡科技、穎崴科技、強茂、智崴全球等，今年度都提供實習職缺，另有觀光休閒、醫療照護、文化創意等多元產業職缺可選擇，能滿足各類實習需求。凡設籍高雄或在高雄就學學生可至「大港青年實習站」網站線上投遞履歷，讓青年局助您ㄧ臂之力。
高雄市政府青年局 廣告
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言