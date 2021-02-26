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成功大學 五大素養塑造你的未來

聯合新聞網 / 台南訊

圖／成大提供
圖／成大提供

大一到大四不分系 「College-X」跨領域實作

跨領域已成趨勢，如何成為能夠面對未來問題的人才，活出自我，才是關鍵！成功大學近年致力推動跨領域實作課程，除將傳統的大一不分系升級為大一到大四不分系，真正具體實現跨域學習，成大校級跨域平台「College-X」近年也開設「新通識」，引導學生自主性自組課程，在原專業領域之外，選修各院系認列符合跨領域的課程，直接成為通識教育學分。

成功大學近年致力推動跨領域實作課程，讓學生有更多機會探索自己的興趣，提升學習動力。圖／成大提供
成功大學近年致力推動跨領域實作課程，讓學生有更多機會探索自己的興趣，提升學習動力。圖／成大提供

像是面對科技日新月異，校內推出的「人工智慧數位痕跡與推測設計工作坊」，以人工智慧為出發點，帶領學生想像未來情境，尋找設計可能介入的切入點。

「學術英文寫作實務工作坊」則邀請論文編修與翻譯專家「征文」(Uni-edit)總編輯Ozy，針對投稿英文期刊、研討會文章等，給予有需求的碩博士生最直接、有效的回饋。

還有，近年來自媒體崛起，成大「College-X」推出「Podcast和IG教戰工作坊」，邀請前關鍵評論網新聞組主編羊正鈺、Podcast節目「雷蒙三十」主持人侯智薰等實力派講師，指引學生如何成為一個有觀點的關鍵意見領袖（KOL）。

此外，「跨領域品牌策展實務」、「設計思考與機器學習遇見防疫素人」等密集式課程，跟隨教授與業師的腳步，把專業、實用型技能帶著走！

成大教務長王育民說，「一路以來，我們嘗試要建立彈性的學習制度，除了提升學生學習動機，同時也讓他們更能順應產業趨勢。」期望透過新通識，培育學生Analytics數據與邏輯、Brave冒險與實踐、Communication溝通與敘事、 Design thinking設計思維、Empathy同理心等5大素養。

　

成大給予學生最大的彈性自主學習，結合9大學院的教學量能，真正實踐跨域，同時對接聯合國17項永續發展目標（SDGs）與國際接軌，發揮大學影響力，期望與學生並行成長，與世界齊頭展望。

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