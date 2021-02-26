義守大學前瞻未來 向全球學生招手

2020年疫情的衝擊，改變了全球等教育市場。義守大學校長陳振遠提出「彎道超車」概念，主張健康醫學結合AI人工智慧，全力推動「跨域創新」，打造國際化校園、數位化學習環境，以迎接後疫情時代新挑戰。

義守大學校長陳振遠主張發揮優勢，推動健康醫學結合AI人工智慧。記者徐白櫻／攝影

跨域創新：AI智慧科技×健康醫學

義大設有９學院43學系，是臺灣少數擁有「醫學系」的綜合大學，擁有發展健康醫學優勢。未來臺灣面臨少子化與人口老化問題，將更依賴AI人工智慧科技，陳振遠校長認為，整合健康醫學與智慧科技將產生加乘效果。

智慧科技連結健康醫學跨域研發，是義守大學發展優勢。圖／義守大學提供

為推動跨域健康醫學，義大開設全校必修通識課「健康醫學密碼」，傳授用藥知識、疾病、臨床與急救知識等，透過跨學系混班上課，營造跨域互動契機。

「智慧科技學院」下設多個研究中心與多功能教室，提升師生研發實力與產學合作能量。圖／義守大學提供

義大於2020年８月新設「智慧科技學院」，同時開設「智慧科技密碼」通識課，規畫人工智慧、區塊鏈、雲端技術、大數據四大主軸，配合實例演練，幫助師生了解科技在生活上的實際運用，鼓勵跨域創新研發，培育未來關鍵人才。

義守大學校長陳振遠（右二）致力推動跨域創新，營造雙語環境，鼓勵學生多元文化交流。圖／義守大學提供

競逐全球：雙語校園領先開步走

蔡英文總統宣示臺灣要在2030年成為雙語國家，義大其實已推行雙語校園多年，在2009年就已成立全英授課的國際學院，全院約七成外籍師資，也是全國唯一通過AACSB認證的國際學院。

義大校內推行雙語平台及雙語化規章已逾10年，近1500名境外生來自40多國，４系２學程、近560門課採全英教學，校園宛如地球村。「義大要吸引全世界一流的學生」，校長陳振遠指出，世界知名大學大都是私立學校，義大聚焦強化獨特性，致力成為國際生來臺首選。

數位學習：超越國界無縫接軌

跨域除了跨越學科領域，也要跨出國家疆域。校長陳振遠強調，疫情加速線上數位課程的發展，加上全球學費飆漲，國際生透過網路數位學習先修課程，可縮短來臺居留時間、節省生活費，有利全球教育對接。

義大為此強化A3行動學習模式（Anytime, AnyWhere, AnyDevice），規劃創新數位行動學習資源，打造行動雲App、moodle線上教室、雲端教室等，提供多元共享學習工具，翻轉全新學習模式。