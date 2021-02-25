聽新聞
test
0:00 / 0:00
國立高雄師範大學 最優質中小學教師與特色產業人才培育的雙核心大學
培育最優質中小學師資
本校教師檢定通過率高於全國平均通過率30％以上。
每年考取教師人數在180人至230人之間。
108及109年工業科技教育學系-科技教育與訓練組-畢業生共考取70席生活科技正式教師（佔全國120席之58%）。
培育最優秀特色產業人才
四大重點產業：高齡服務與社區健康諮詢、人工智慧、美學與數位文創、新農業與生化科技。
強化產學-研究-服務-實作四介面之鏈結。近五年共研發300種產品，貢獻社會。
技術輔導高屏地區發展特色產業，開展產品行銷通路，提升高師大創意商品之能見度與市場性。
各學系教學創新富特色，註冊率96%，辦學成效卓越
開設跨領域雙專長課程、增能及證照課程，提升跨領域、資訊、就業競爭力。
學術型與實務型課程分流、強化職場實務與實習，落實學用合一。
每年業界就業人數300人；高普考錄取人數60-80人；總就業率高於90%。
學生參加國際及全國競賽頻頻得獎(每年超過百件)，績優社團獲總統表揚。
大學部22學系
教育學院
事業經營、教育、特殊教育、體育、運動競技與產業原住民專班。
文學院
英文、國文、地理、語言與文化學士原住民專班。
理學院
物理、數學(數學組、應用數學組)、化學、生物科技。
科技學院
工業科技教育(冷凍空調組、科技教育組)、工業設計、電機工程、電子工程、軟體工程與管理。
藝術學院
美術、音樂、視覺設計、藝術產業學士原住民專班。
國立高雄師範大學 廣告
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言