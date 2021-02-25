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國立高雄師範大學 最優質中小學教師與特色產業人才培育的雙核心大學

聯合新聞網 / 高雄訊

培育最優質中小學師資

本校教師檢定通過率高於全國平均通過率30％以上。

每年考取教師人數在180人至230人之間。

108及109年工業科技教育學系-科技教育與訓練組-畢業生共考取70席生活科技正式教師（佔全國120席之58%）。

培育最優秀特色產業人才

四大重點產業：高齡服務與社區健康諮詢、人工智慧、美學與數位文創、新農業與生化科技。

強化產學-研究-服務-實作四介面之鏈結。近五年共研發300種產品，貢獻社會。

技術輔導高屏地區發展特色產業，開展產品行銷通路，提升高師大創意商品之能見度與市場性。

各學系教學創新富特色，註冊率96%，辦學成效卓越

開設跨領域雙專長課程、增能及證照課程，提升跨領域、資訊、就業競爭力。

學術型與實務型課程分流、強化職場實務與實習，落實學用合一。

每年業界就業人數300人；高普考錄取人數60-80人；總就業率高於90%。

學生參加國際及全國競賽頻頻得獎(每年超過百件)，績優社團獲總統表揚。

大學部22學系

教育學院

事業經營、教育、特殊教育、體育、運動競技與產業原住民專班。

事業經營學系：培養溝通表達、團隊合作、具創新創意的經營管理新思維與領導人才。圖／國立高雄師範大學提供
事業經營學系：培養溝通表達、團隊合作、具創新創意的經營管理新思維與領導人才。圖／國立高雄師範大學提供

文學院

英文、國文、地理、語言與文化學士原住民專班。

英語學系：製播廣播節目、戲劇展演、國際雙語教學觀摩、數位文創、商經學程，培養專業外語人才。
英語學系：製播廣播節目、戲劇展演、國際雙語教學觀摩、數位文創、商經學程，培養專業外語人才。

理學院

物理、數學(數學組、應用數學組)、化學、生物科技。

物理學系：培養「力、熱、聲、光、電、磁」的自然科學和工程技術不可或缺的重要人才。圖／國立高雄師範大學提供
物理學系：培養「力、熱、聲、光、電、磁」的自然科學和工程技術不可或缺的重要人才。圖／國立高雄師範大學提供

科技學院

工業科技教育(冷凍空調組、科技教育組)、工業設計、電機工程、電子工程、軟體工程與管理。

工業科技教育學系：國內普通大學唯一的「能源與冷凍空調工程」專業教學與人才培育單位。圖／國立高雄師範大學提供
工業科技教育學系：國內普通大學唯一的「能源與冷凍空調工程」專業教學與人才培育單位。圖／國立高雄師範大學提供

藝術學院

美術、音樂、視覺設計、藝術產業學士原住民專班。

國立高雄師範大學 廣告

原住民 文創

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