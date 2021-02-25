元智大學打造五力 遠東集團當後盾
在新冠肺炎後疫情時代，由遠東集團創辦的元智大學聚焦數位力、跨域力、創思力、全球移動力、公共參與力等「五力」，搭配到遠東集團實習、前進百大名校交流，厚植學生就業競爭力。
實習計畫 職達台灣20大遠東集團
元智最早倡導企業實習，例如資訊學院大三必須到企業實習或進教授實驗室實習，尤其鼓勵學生參加遠東集團旗下事業體實習計畫，優秀者畢業後可當儲備人才進入企業任職，除可達到學生畢業即就業的目標，也可為遠東集團儲備人才，達到大學與企業合作雙贏的結果。
數位跨域 實作教育培養實力
後疫情時代各行各業進入新常態（New Normal），很多經濟活動、學校課程都改成數位化，也更需跨領域的創新思維。元智大學以「數位跨域」為課程核心主軸，並透過實作教育，引領學生創造性思考，培養解決社會及產業問題的能力。
元智自106學年起，全校大一新生皆必修至少四學分基礎程式語言課程，為數位力奠基，各院系再依其特色、學習性質與學生需求適切規劃，以培養學生學習程式設計與運用技能。
元智整合校內資源打造全校師生皆可使用的創客空間，提供充足數位工具，培育學生動手思考的能力，並透過選修多元的微學分課程，舉辦創客、VR/AR、App與大數據分析等相關競賽，激發學生創意，培養跨域實作、團隊合作溝通、解決問題的能力。
鼓勵參賽 提升國際移動力與公共參與力
元智大學校長吳志揚說，元智鼓勵學生對外參賽，透過競賽刺激學習動機與良性競爭，並培養學生解決問題、團隊合作溝通的能力。例如去年在台積電首辦的「前瞻佈局大賽」，元智團隊就擊敗其他大學奪首獎，連台、清、交等校學生也甘拜下風。元智學生實力受肯定，近年來很多畢業生進台積電、聯電等龍頭產業上班。
元智致力提升學生國際移動力， 近1 / 3課程採英語授課，提升專業領域上的英語能力，並積極招收國際學生，各學院都成立不分系英語專班，營造雙語學習的環境，並與世界名校合作交換生、雙聯學位，包括澳洲昆士蘭大學、美國明尼蘇達大學等；各院也組織「海外移地教學營隊」，帶領學生到義大利波隆那大學等名校跨國學習。
此外，元智也透過課程與社團，讓學生走出校園參與公共事務，例如社團到國小課輔、協助數位化發展、推動社區資訊教育等。
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