玄大值得你來 在這你將被看見

玄奘大學為重視教學品質、學習績效及關懷學生的大學，近年來屢獲教育部與衛福部等多項競爭型計畫，是一所重視教學、研究與實務的精緻教學型大學。為配合社會新興產業人才需求及教育部「提升就業競爭力、強化學用合一」的政策方向，玄大打破地理及學科的界線，力求產學無縫接軌。

境外移地教學 放眼世界

玄大鼓勵學生「立足國際，放眼全球」，自106年獲教育部學海計畫或本校豐厚獎助金，已有 27 名學生至日本關西大學、松山大學、美國匹茲堡州立大學、克拉克大學、韓國檀國大學等校交換研修取得學分；海外實習亦成果豐碩，連續4年推薦45名學生前往日本大型的國際滑雪場、渡假飯店及越南紡織廠實習，除了增強語言溝通能力之外，已有數名學生獲聘於畢業後至該相關企業任職；透過移地教學計畫，全額補助機票費用，推派183 位學生赴美國、日本、韓國、捷克、德國、義大利等國進行海外學習，刺激學習欲望，壯大跨國學習勇氣。

創新教學大樓X跨域學習

玄大更耗資千萬投資創新教學軟硬體及空間，培養新世代技術觀念與實務能力並濟的優秀T型人才。藉由創新雲端教室的業界先進AR/VR(虛擬/擴增實境)課程設備、互動式教學系統與創客中心「做中學/學中做」的理念，搭配專題導向式學習教室(PBL)，使玄大學生持續參與企業跨域產學合作計劃及創新創業團隊競賽!

產業實習平台 專技高考亮眼

玄大積極與業界建立實習平台自107年度起與台北遠東國際大飯店、紡拓會、台灣博迪公司等31家大型機構簽訂MOU，近三年來已有522位學生參與MOU機構相關課程學習，86位學生至相關機構實習，其中有24位優秀學生正式獲聘，315位學生考取社工師、心理師、律師、書記官、法警、禮儀師、管家、女裝、SCA咖啡烘焙、 Unitys 3D、數位成音及數位剪輯等專業證照，其中社工師考取54位 、心理師44位、律師4位、禮儀師16位。為人才培育一條龍樹立了成功典範。

厚植實力 成就夢想

玄大四大學院各有專擅，如社會科學院應心系、社工系、法律系及宗教系重視培育學生參加國家考試，學生專技高考成績亮眼，值得一提的是已培育超過180位社工師、128位心理師。傳播學院與紐約電影學院簽署雙聯學制及媒體產業簽訂MOU，打造畢業即就業的專業能力，而傳播學院大傳系與廣電系於2020第四屆TVBS全球華文永續報導獎，榮獲長片組與短片組優等獎，已連續3年獲得此獎項的殊榮，影劇系108年度榮獲第三屆海峽兩岸校園歌手總冠軍、十佳歌手及最佳風采三大殊榮，並有學生入選國家兩廳院藝術基地計畫「2020 GAP YEAR 兩廳院壯遊駐館藝術家」。

藝術設計學院藝創系、視傳系及時尚系鏈結產業名師匯集，厚植學生設計美學實戰能力，109年度教育部指導國立臺灣藝術教育館所主辦的「全國學生美展」藝術設計學院於平設、漫畫、西畫、版畫類別再創佳績，榮獲特優一名、優等二名、甲等二名、佳作八名，總積分領先全國大專美術科系，學院目前累計拿下三屆的「全國學生美展」及「全國學生繪本創作奬」雙料總冠軍，持續於全國競賽中顯露頭角。

國際餐旅暨管理學院餐旅系及應日系方面，玄大斥資四億打造高級教學實習飯店雲來會館，整合跨系軟實力，積極推動境外實習，拓展學生國際學習移動力，此外餐旅系於109年度第十四屆「菩提金廚獎」擊敗眾多高手，勇奪社會組及學生組雙金牌。應日系於109年度有14位學生申請海外實習，全數皆獲得教育部「學海築夢計畫」獎學金補助，前往日本長野縣、岐阜縣、新潟縣進行約3個月的帶薪實習，這些孩子勇氣改變自己的世界、與豐富他們的求學生涯。

多元學習環境-產業實習平台。圖／玄奘大學提供

耗資千萬投資創新教學軟硬體及空間。圖／玄奘大學提供

耗資千萬投資創新教學軟硬體及空間。圖／玄奘大學提供

多元學習環境-產業實習平台。圖／玄奘大學提供

學校學習環境-餐旅雲來會館。圖／玄奘大學提供

耗資千萬投資創新教學軟硬體及空間(應心系多元團體活動專業教室)。圖／玄奘大學提供