國立宜蘭大學 智慧啟航接軌國際

人工智慧、5G網路、無人機、智慧農業等產業快速發展，象徵下一波科技革命時代來臨，即將邁向百年歷史的國立宜蘭大學，歷經改制專科、技術學院的洗禮，打造堅實的教學研究基礎，奠定快速回應時代與產業發展的動能，成功蛻變，展翅飛向未來世代。

宜蘭大學在全國最乾淨空域，為學子打造夢想起飛的新航站。圖／國立宜蘭大學提供

宜蘭大學蟬連《遠見雜誌》「台灣最佳大學排行榜」，109年更躍進泰晤士報高等教育特刊「2021年全球最佳大學排名」，獲國際肯定；國內外重要賽事表現穩健，TDK競賽及IoT大平台創意應用大賽最大贏家、IEEE IFEC 2020 國際未來能源挑戰競賽全球第二、IEEE ECCE2020國際學生專題展示競賽奪冠等，109年拿下超過30項大獎，展現豐沛的能量。

兼具理論與實務的紮實教學，宜蘭大學在第24屆TDK全國大專校院創思設計與製作競賽抱回7座大獎。圖／國立宜蘭大學提供

宜蘭大學「ECIE能源轉換與智慧電子實驗室」師生在國際賽事中屢獲佳績。圖／國立宜蘭大學提供

少子化浪潮衝擊高等教育，宜蘭大學逆襲前進，辦學成效深獲肯定。根據教育部公布109學年大專校院新生註冊率，宜大註冊率達95.97%，在全國公立大學中位列第12名，躍升8個名次，日間學制學士班躍居第19名、碩士班進步至第21名、博士班更連續7年註冊率達100%，表現十分亮眼。

跨領域學習 贏在即戰力

宜蘭大學是擁有人文及管理學院、工學院、生物資源學院、電機資訊學院的綜合型大學，秉持卓越教學、務實研究，強調跨領域學習、注重學習自主，學校整合跨院系師資，110學年度設立「無人機應用暨智慧農業碩士學位學程」，發展具智慧農業視野的應用人才。

宜蘭大學城南校區建置無人機飛行場，打造健全的教育與產業生態。圖／國立宜蘭大學提供環境。

宜蘭大學五結校區提供優質的教學、實習與研究場域，注重學用合一的人才培育方針。圖／國立宜蘭大學提供

宜大正申請111學年度設立「人工智慧碩士學位學程」，強化人工智慧系統開發上的技術能力與基礎研究實力，培養出研發AI新技術的人才；另規劃設立「數據管理與應用學士學位學程」，結合數據分析與視覺呈現、數據預測與智慧決策的應用，培育具有創新思維的跨領域實用型管理人才。各學系發展特色，結合創思與實作，規劃四年解一題課程，導入系統化學習，減少學用落差，提升學生即戰力。

鏈結地方產業 培育實作人才

宜蘭大學與地方產業鏈結深厚，自106年執行社會責任實踐計畫迄今，已逾90位教師帶領超過千名學生深入城鄉，透過專業技術回饋社會。109年成立地方創生輔導團、國際產學聯盟（GLORIA宜蘭）及台灣健康一體大學聯盟，發揮產業聚落效應，持續打造一條龍式產學合作，培育實作人才。生資院專班學生成立「蜂起原勇有限公司」通過教育部U-start原漾計畫評選，協助原住民部落產業發展，獲85萬元獎金及獎盃。

宜蘭大學創業資源助攻「U-start原漾計畫」表現亮眼。圖／國立宜蘭大學提供

宜蘭大學致力「教學與研究兼顧、人文與科技並重」，成立黃春明研究中心，讓在地文學在校園扎根傳承。圖／國立宜蘭大學提供

宜蘭大學持續布局學生海外交流，與西英格蘭大學、布拉格捷克理工大學、波蘭國立動物生產研究所、克拉科夫理工大學、卡加利大學、瑞士旅館管理大學、俄羅斯莫斯科市立大學等校簽訂合作備忘錄與交換生協議，拓展學生國際視野，更與瑞士最大飯店管理大學教育集團簽訂海外實習暨雙聯計畫，學生可帶薪海外實習並取得高級文憑，順利與國際接軌，贏得未來先機。

宜蘭大學學生前往澳洲乳牛場海外見習。圖／國立宜蘭大學提供

國立宜蘭大學 廣告