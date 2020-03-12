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高雄師大…優秀中小學教師、社會產業人才 雙核心大學
● 跨系所整合+多領域結盟+導師業師輔導＝養成跨領域專業人才
國立高雄師範大學設有教育、文學、理學、科技、藝術、進修等6個學院；因應藝術文創、高齡服務、生物科技、人工智慧等產業發展趨勢，開設12個跨領域學分學程，培養多元專業人才。
● 產業實習+國際見習+交換研修＝扎根就業競爭力
強化學用接軌就業職能，推行雙聯學制、交換研修及海外實習、海外志工服務，接軌國際平台。掌握求職先機，落實學用合一，高師精益求精，與時俱進。
● 專業師資課程+教育實習+指定培育公費生＝培育優質中小學教師
培育富有教育熱忱的Power教師，扎實訓練與實地實習，年年教師檢定通過率高於全國平均30%，每年考取教師達200名以上。優秀師資培育搖籃，高師實至名歸。
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