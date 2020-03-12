高雄師大…優秀中小學教師、社會產業人才 雙核心大學

佛光大學的學生註冊率向來名列前茅，校長楊朝祥表示，「一技在身，終生受用無窮的時代已過去了」，佛大以培養具備問題解決能力的終生自主學習者為目標，推動的書院精神、學生自主學習、「2+2」雙聯學位、海內外實習等計

2020-03-12 09:01