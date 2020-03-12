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樹德科技大學 創新教學跨領域

聯合新聞網 / 文／王昭月
樹德科大在2019智慧創新競賽拿下第一。圖／樹德科技大學提供
樹德科大在2019智慧創新競賽拿下第一。圖／樹德科技大學提供

少子化浪潮來襲，各大學校院無不受衝擊，但樹德科技大學在董事長朱元祥及校長陳清燿穩健帶領下，學生數維持萬人以上，國內外競賽成績更是輝煌，歷年學測吸引許多優秀高中生申請入學。

樹德科大辦學以學生為重、教學為要、實務為重、產業為本、就業實務應用為導向，更著重創新教學、跨域學習及國際移動力，培育術德兼備並與國際接軌的優秀學生，目前學生數多達1萬1441人，獲許多業界青睞晉用。

競賽成果輝煌

師生歷年參加競賽成果輝煌，教育部獎補助款亦達高峰，近3年包括產學、技轉及各類專案總金額達4億元，108年度高等教育深耕計畫即獲教育部獎助7500萬元。

其中管理學院連3年在國際廚藝競賽拿下15面金牌，資訊學院2018年獲亞洲跨國黑客松最佳黑客獎。設計學院參加德國紅點設計競賽，含15座最佳獎累計已獲74個大獎。2019年在德國iF及紅點設計獎的獲獎數更居全台之冠，動遊系在2019高市閃電對決校園爭霸戰獲獎金10萬。應用社會學院考照率達9成，2019在全國技專校院實務專題競賽拿下2金、2銀、1銅。

國際舞台發光

樹德科大學生屢在國際舞台發光，視傳系校友黃于貞榮獲國際技能競賽世界金牌、電競學程新生李宗翰獲WCG2019世界電競大賽銅獎。

學校表示，今年高中學測申請入學，共有行銷管理、金融管理、室內設計、動畫與遊戲設計、電競產業管理學士學位、流通管理、兒童與家庭服務、資訊工程、社工學士學位學程等7系2學程，凡學測原始成績在56級分以上，提供100萬元獎學金，其他各級分亦有不等獎勵，至少有2萬元獎學金（發放標準以官網公告為主），其他入學獎助學金還有百萬築夢計畫獎補助、國際見學、產學合作、國內外實習等，盼有志青年加入樹德大家庭。

樹德科大在國內外競賽屢獲佳績。圖／樹德科技大學提供
樹德科大在國內外競賽屢獲佳績。圖／樹德科技大學提供

連絡方式：07-6158000(代表號）

招生服務：公共事務處轉1902～1907

進修部轉2510～2514

校址：82445高雄市燕巢區橫山路59號

網址：https://www.stu.edu.tw (首頁）

https://reg.aca.stu.edu.tw/ (招生考試服務網）

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