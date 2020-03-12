稻江科技暨管理學院 全國第一所「教學實用型大學」

稻江科技暨管理學院位於嘉義縣政府文教區，鄰近高鐵站、故宮南院。校園美麗廣闊，採西班牙式建築，充滿人文氣息，各項軟硬體設施完善，是一所「小而美、小而精緻、優質」的高教學府。

計有9個學系（2碩士班），教學著重實務課程，重視人文素養和培養良好品德。師生表現卓著，近年來獲國內外大小獎項百餘項。各系所皆展現亮眼特色，並與大型企業有長期合作計畫。

傑出表現不勝枚舉，例如：幼教系取得「嘉義縣大埔美園區非營利幼兒園」的承辦權，未來將結合幼教與社工兩系的資源扮演幼老照護的領頭羊，提供產學一體，實踐所學的重要基地。餐飲系、休憩系與故宮南院特區的「長榮文苑酒店」、「棒棒積木飯店有限公司」、「 故宮南院野爺鍋物」簽定合作，讓學生就近培養職場專業技能。此外，各學系在2019年參加國內外（台、日、韓、中、香港等地）的國際性競賽獲獎無數，包括廚藝、時尚設計、音樂、棒球、電競等，合計勇奪21金、15銀、6銅，再創歷來的年度獲獎紀錄。

餐飲系林振廉老師，率領廚藝團隊在韓國世界美食挑戰賽勇奪-冠軍。圖／稻江科技暨管理學院提供

稻江學院是全國第一所「教學實用型大學」，近年積極朝向精緻教學、實務課程、產官學合作、就學就業無縫接軌等的辦學目標邁進，並積極精進軟硬體設備，例如：唯一擁有兩座國際標準棒球場的大學；第一所耗資千萬的高教大學電競館；安心就學方案是全國私校學費最優惠；唯一提供2人1房高級住宿；也是幼老照護職場無縫接軌的前哨站、輔導取得各類國家考試的搖籃、進入演藝產業的最佳舞台等等，是讓青年學子「就學就業贏在起跑點」的最佳選擇。

餐飲系參加2019 KICC韓國國際料理製菓大賽，勇奪1金3銀1銅佳績。圖／稻江科技暨管理學院提供

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