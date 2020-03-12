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醫學、AI為核心 義守大學培育5力人才

聯合新聞網 / 文／王昭月
展望未來醫學與智慧科技的發展趨勢，今年將成立「智慧科技學院及智慧科技產研中心」。圖／義守大學提供
展望未來醫學與智慧科技的發展趨勢，今年將成立「智慧科技學院及智慧科技產研中心」。圖／義守大學提供

義大醫學系成立後，醫學院系所與資源更形完備，晉升全國唯四設有醫學院的綜合大學。圖／義守大學提供
義大醫學系成立後，醫學院系所與資源更形完備，晉升全國唯四設有醫學院的綜合大學。圖／義守大學提供

科技日新月異，資訊網絡快速、綿密，未來的人才需具備哪些特質與能力？創校即將邁入30周年的義守大學提出「ISU 2028」計畫，打造「5力」新世代，期讓學生成為有能力解決30年後社會問題的頂尖人才。

秉持創辦人林義守先生以教育翻轉人生的辦學信念，以「培育未來人才」為治校主軸的義守大學，全力扮演知識創新的樞紐中心（Hub-center）。校長陳振遠更進一步提出ISU 2028計畫，朝「跨域創新、競逐全球」方向邁進，打造具備創造力、資訊力、社群力、溝通敘事力、人機協作力的「5力」人才，讓AI機器人也無法取代。

創校即將邁入30周年的義守大學提出「ISU 2028」計畫，打造「5力」新世代，期讓學生成為有能力解決30年後社會問題的頂尖人才。圖／義守大學提供
創校即將邁入30周年的義守大學提出「ISU 2028」計畫，打造「5力」新世代，期讓學生成為有能力解決30年後社會問題的頂尖人才。圖／義守大學提供

翻轉教育 打破傳統授課模式

義守大學認為，翻轉教育並非口號，而是務實可為，因此透過教學研與產學合作多方整合改革，積極推展跨領域團隊合作與課程整合，營造更彈性、開放與多元的校園環境。

義大邀請紅十字會講師協助培訓CPR急救技能，並輔導同學考照，超過九成過關。圖／義守大學提供
義大邀請紅十字會講師協助培訓CPR急救技能，並輔導同學考照，超過九成過關。圖／義守大學提供

隨著健康醫療安全議題受到關注，108學年度即開設「健康醫學密碼」核心課程，安排大一生跨域、混班上課，打破學系藩籬，內容涵蓋健康養生等多元知識，同時邀紅十字會講師協助培訓CPR急救技能，第一學期輔導1452名同學取得執照，通過率達91%。

義大的課程設計打破傳統，讓學習環境建構成能提供生活體驗，找到自我價值的場域，學生除在課堂吸收知識外，更能透過課堂的互動磨合，深化更多的人文內涵。

自主學習 培育四大生活功力

陳振遠校長表示，為鼓勵學生跨域自主學習，開放承認15個跨學系或海外修課學分，同時設計各種跨領域微學程，提供延伸探索與數位進修。更簡化轉系流程，鼓勵學生適性發展，讓學生能重新發掘潛能。

針對未來人才亟需的人文素養，義大也進行通識課程的創新改革，培養學生人際的理解力、出色的溝通力、選擇的思辨力、自我風格的創造力等4大功力，具有強化分析、解決問題的創新能力和美學藝術素養。

連結全球 啟動Education Hub計畫

陳振遠校長說，義大擁有600多所海外姐妹校與合作教育機構，每年提供優渥獎助學金鼓勵交換留學、遊學，足跡遠至日、韓、立陶宛、瑞典等國。國際學院學生來自40多國生，世界各地風土文化匯聚，接軌國際就從日常生活開始，別的學校舉辦國際日，義大舉辦的是國際月！

透過國際合作鏈結全球，義大生能與來自全球各地的同學互動成長。圖／義守大學提供
透過國際合作鏈結全球，義大生能與來自全球各地的同學互動成長。圖／義守大學提供

學校也透過國際合作鏈結全球，目前已與英國諾丁漢特倫特大學（NTU）簽約，啟動「2drgrees，2 cultures」與學術英語先修課程（PEAP Program），開展「Education Hub」全球計畫，與全球各大學進行「2+2」、「3+1」雙聯學位合作，國際知名度廣開。

迎戰未來 跨領域整合創新

義大擁有9大學院、43學系，在去年「醫學系」成立後，義大醫學院系所與資源更形完備，晉升全國唯4設有醫學院的綜合大學；再加上原本電資、理工學院強項，並看準醫學與智慧科技是必然趨勢，義大今年將成立「智慧科技學院及智慧科技產研中心」，鼓勵醫學與智慧科技的跨域研究，挹注師生更多產學教研能量。

此外，連續兩年，義大研發團隊在「台灣創新技術博覽會」競賽上勇奪鉑金獎和多面金、銀獎牌，表現亮眼。

義大研發團隊已連續兩年在「臺灣創新技術博覽會」競賽上表現亮眼。圖／義守大學提供
義大研發團隊已連續兩年在「臺灣創新技術博覽會」競賽上表現亮眼。圖／義守大學提供

義守大學 翻轉教育 AI

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