東華大學 國際化教學成果豐碩

「英國泰晤士報高等教育專刊」公布「2020世界大學排名」，台灣有36所學校入榜，其中東華排名台灣前十大，顯示出東華大學近年來在提升國際化和教學研究的豐碩成果。

位於花蓮的東華大學，有8個學院、38個系所，學生約萬人。校長趙涵㨗4年多前上任後，承接歷任校長打下基礎，盤點學校資源，選定國際化為發展方向，以有限資源得到最大成果。

國立東華大學校長趙涵㨗。圖／東華大學提供

趙涵㨗說，東華大學得天獨厚，三分之二的老師具海外學位，目前學校約有17%課程採全英文授課，在此基礎上，過去4年，東華大學和日、美等國際各校簽訂超過200個合作備忘錄，目前已有419校，比4年前成長一倍，國際交換生破千人。

「國際化是三贏策略」趙涵㨗說，校園可培養國際觀，也打開國際知名度、提升國際排名，還能在財務帶來正向回饋，一年帶來1、2千萬盈餘，花小錢可以得到很大的成果，何樂不為？

東華也鼓勵學生出國進修。趙涵㨗表示，東華已與400多校簽署合作備忘錄，也正跟美國加州理工大學洽談，提供學生在東華念3年、美國念1至2年的學程，最快明年中旬定案，「只要有心，學生一定可以找到交換的學校」。

國立東華大學有來自世界近50個國家約1千名境外學生。圖／東華大學提供

去年11月23日金馬獎頒獎典禮，東華大學物理系校友范屹閔以電影《返校》榮獲最佳視覺效果獎，母校師生與有榮焉。趙涵㨗說，東華大學一向強調跨領域的整合，培養具英語、程式設計和邏輯能力的學子，范屹閔就是一個絕佳例子。

2020年泰晤士報高等教育專刊世界大學排名，東華在台灣進榜36校中排名第10，而美國新聞與世界報導公布2020年全球最佳大學排行榜，東華在台灣入榜的26所大學中排名第20名，都顯示東華校務發展蒸蒸日上，學校表示，未來將積極勠力於校務推動與革新，鼓勵學生多元發展，期能與社會接軌培育π型人才，朝更佳綜合性大學邁進。