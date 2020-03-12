國立宜蘭大學 跨領域培育創思實作人才

創新創業 成果獎不完

進入學校成為宜大人之後，暑假新鮮人營隊即啟動「四年解一題」專業實務的學習歷程，搭配修課彈性化，培養獨立思考及解決問題能力的創思實作人才。宜大得天獨厚的優勢，打造東部首座無人機飛行場，發展無人機教育與人才培訓。宜蘭是全台休閒農業領頭羊，宜大充分發揮「宜蘭縣休閒農業策略聯盟」成員角色，引導休閒農業蓬勃發展，同時也關注綠色能源、生態環境等議題，推動在地產業創生。

國內外重要競賽捷報連連，連續2年於TDK競賽獲得大會最高榮譽「TDK獎」、2019數位創新應用系列賽－AIoT黑客松大賽榮獲冠軍、2019東元國際Green Tech國際競賽榮獲「Best Technology Award」、2019亞洲盃鋼橋競賽設計造型獎第1名及參與2019IEFC國際學生競賽榮獲第3名等，兩年內拿下超過20項以上大獎。

大礁溪實習林場是生態及環境教育人才的養成場域。圖／宜蘭大學提供

課程場域 包羅萬象

宜蘭大學擁有多元的課程實習應用場域，包含五結校區提供農牧試驗研究、教學實習場所，大礁溪林場為生態及環境教育人才的養成場域，城南校區建置無人機應用研究中心及創業園區，未來將籌設創新育成學院，結合地方產業培育人才。

神農校本部更有獨一無二的文學大師黃春明體驗行動館，重現大師創作歷程及寫稿樣貌。透過AR實境、時光回溯的想像力，為農工見長的校園增添軟性元素，而且建置宜大校園歷史博物館，以噶瑪蘭遺址文物為主軸，結合通識課程找尋歷史脈絡，引導學生探索人文發展。

學生到宜蘭大學的五結校區，實習牧場豬隻養殖課程。圖／宜蘭大學提供 學生到休閒農場參訪並體驗農事。圖／宜蘭大學提供 獨一無二的黃春明體驗行動館，如臨文學大師創作心路。圖／宜蘭大學提供

海外交流 遍布四大洲

擁有近百所姊妹校分布全球四大洲，近三年更積極拓展不同國別與區域交流，包括橫跨歐亞大陸極北的俄羅斯、大洋洲的紐澳、歐洲的匈牙利、波蘭、法國與愛爾蘭、北美洲的加拿大及美國，開創海外學習機會。

為擴展國際視野，在課程面有「國際共教共學課程」、「海外實習課程」、「海外實境教學」等，如馬來西亞沙巴的熱帶雨林課程及泰國清邁的國際咖啡課程；活動面有「海外寒暑期營隊」、「海外服務團」等，如神農國際志工團前往泰國進行農業技術分享。

吳柏青校長也帶領高階經營管理碩士在職專班（EMBA）及生物資源學院碩士在職專班前進泰北，參訪台商、姊妹校及合作單位，深入邊境華村華校，邁向國際，更有多項雙聯學制計畫（Joint Dual Degree Programs）提供學生海外留學機會，嘗試人生更多無限的可能性。

校長帶領高階經營管理碩士在職專班（EMBA)及生物資源學院碩士在職專班，造訪泰北密窩村青華小學校。圖／宜蘭大學提供

校長的話

宜蘭大學繼2018年榮獲《遠見雜誌》台灣最佳大學「綜合大學類」前20名，2019年再次在「推廣及產學收入」面向中名列前茅，隨著「學用落差」議題的發酵，本項目更成為評定大學能否與產業同步的重要指標。

宜大帶領學生參與各項創業競賽成果豐碩，讓學生主動發掘學習樂趣，更能與未來職涯接軌，加上積極推動的海外交流及國際課程，期待培育出具競爭力及國際視野的優秀人才。