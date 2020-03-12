快訊

好萊塢影星湯姆漢克夫婦 透過IG宣布新冠肺炎確診

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

國立宜蘭大學 跨領域培育創思實作人才

聯合新聞網 / 文／宜蘭大學提供
宜蘭大學美麗的湖光校景。圖／宜蘭大學提供
宜蘭大學美麗的湖光校景。圖／宜蘭大學提供

創新創業 成果獎不完

進入學校成為宜大人之後，暑假新鮮人營隊即啟動「四年解一題」專業實務的學習歷程，搭配修課彈性化，培養獨立思考及解決問題能力的創思實作人才。宜大得天獨厚的優勢，打造東部首座無人機飛行場，發展無人機教育與人才培訓。宜蘭是全台休閒農業領頭羊，宜大充分發揮「宜蘭縣休閒農業策略聯盟」成員角色，引導休閒農業蓬勃發展，同時也關注綠色能源、生態環境等議題，推動在地產業創生。

國內外重要競賽捷報連連，連續2年於TDK競賽獲得大會最高榮譽「TDK獎」、2019數位創新應用系列賽－AIoT黑客松大賽榮獲冠軍、2019東元國際Green Tech國際競賽榮獲「Best Technology Award」、2019亞洲盃鋼橋競賽設計造型獎第1名及參與2019IEFC國際學生競賽榮獲第3名等，兩年內拿下超過20項以上大獎。

大礁溪實習林場是生態及環境教育人才的養成場域。圖／宜蘭大學提供
大礁溪實習林場是生態及環境教育人才的養成場域。圖／宜蘭大學提供

課程場域 包羅萬象

宜蘭大學擁有多元的課程實習應用場域，包含五結校區提供農牧試驗研究、教學實習場所，大礁溪林場為生態及環境教育人才的養成場域，城南校區建置無人機應用研究中心及創業園區，未來將籌設創新育成學院，結合地方產業培育人才。

神農校本部更有獨一無二的文學大師黃春明體驗行動館，重現大師創作歷程及寫稿樣貌。透過AR實境、時光回溯的想像力，為農工見長的校園增添軟性元素，而且建置宜大校園歷史博物館，以噶瑪蘭遺址文物為主軸，結合通識課程找尋歷史脈絡，引導學生探索人文發展。

學生到宜蘭大學的五結校區，實習牧場豬隻養殖課程。圖／宜蘭大學提供
學生到宜蘭大學的五結校區，實習牧場豬隻養殖課程。圖／宜蘭大學提供
學生到休閒農場參訪並體驗農事。圖／宜蘭大學提供
學生到休閒農場參訪並體驗農事。圖／宜蘭大學提供
獨一無二的黃春明體驗行動館，如臨文學大師創作心路。圖／宜蘭大學提供
獨一無二的黃春明體驗行動館，如臨文學大師創作心路。圖／宜蘭大學提供

海外交流 遍布四大洲

擁有近百所姊妹校分布全球四大洲，近三年更積極拓展不同國別與區域交流，包括橫跨歐亞大陸極北的俄羅斯、大洋洲的紐澳、歐洲的匈牙利、波蘭、法國與愛爾蘭、北美洲的加拿大及美國，開創海外學習機會。

為擴展國際視野，在課程面有「國際共教共學課程」、「海外實習課程」、「海外實境教學」等，如馬來西亞沙巴的熱帶雨林課程及泰國清邁的國際咖啡課程；活動面有「海外寒暑期營隊」、「海外服務團」等，如神農國際志工團前往泰國進行農業技術分享。

吳柏青校長也帶領高階經營管理碩士在職專班（EMBA）及生物資源學院碩士在職專班前進泰北，參訪台商、姊妹校及合作單位，深入邊境華村華校，邁向國際，更有多項雙聯學制計畫（Joint Dual Degree Programs）提供學生海外留學機會，嘗試人生更多無限的可能性。

校長帶領高階經營管理碩士在職專班（EMBA)及生物資源學院碩士在職專班，造訪泰北密窩村青華小學校。圖／宜蘭大學提供
校長帶領高階經營管理碩士在職專班（EMBA)及生物資源學院碩士在職專班，造訪泰北密窩村青華小學校。圖／宜蘭大學提供

校長的話

宜蘭大學繼2018年榮獲《遠見雜誌》台灣最佳大學「綜合大學類」前20名，2019年再次在「推廣及產學收入」面向中名列前茅，隨著「學用落差」議題的發酵，本項目更成為評定大學能否與產業同步的重要指標。

宜大帶領學生參與各項創業競賽成果豐碩，讓學生主動發掘學習樂趣，更能與未來職涯接軌，加上積極推動的海外交流及國際課程，期待培育出具競爭力及國際視野的優秀人才。

國立宜蘭大學校長吳柏青。圖／宜蘭大學提供
國立宜蘭大學校長吳柏青。圖／宜蘭大學提供

實習 創業 泰國 馬來西亞 新鮮人

相關新聞

中原大學連續三年企業最愛 註冊率、就學穩定率勇奪全國雙第一

全國大學中第一所明定「教育宗旨與教育理念」並貫徹執行的中原大學，本著基督愛世之忱，以信、以望、以愛，培養國家社會所需人才，深獲肯定。

成大創設跨域運算學程 迎向新一波數位經濟浪潮

自動駕駛、人臉辨識、區塊鏈、無人商店…，數位經濟時代令人驚奇的科技發展與運用不斷問世，這些都需要先進的運算技術。因應嶄新時代與人才需求，成功大學整合電機、資訊、演算統計、物理、醫學等領域的師

佛光大學 推動終生自主學習

佛光大學的學生註冊率向來名列前茅，校長楊朝祥表示，「一技在身，終生受用無窮的時代已過去了」，佛大以培養具備問題解決能力的終生自主學習者為目標，推動的書院精神、學生自主學習、「2+2」雙聯學位、海內外實習等計

國立宜蘭大學 跨領域培育創思實作人才

進入學校成為宜大人之後，暑假新鮮人營隊即啟動「四年解一題」專業實務的學習歷程，搭配修課彈性化，培養獨立思考及解決問題能力的創思實作人才。宜大得天獨厚的優勢，打造東部首座無人機飛行場，發展無人機教育與人才培訓

東華大學 國際化教學成果豐碩

「英國泰晤士報高等教育專刊」公布「2020世界大學排名」，台灣有36所學校入榜，其中東華排名台灣前十大，顯示出東華大學近年來在提升國際化和教學研究的豐碩成果。

醫學、AI為核心 義守大學培育5力人才

科技日新月異，資訊網絡快速、綿密，未來的人才需具備哪些特質與能力？創校即將邁入30周年的義守大學提出「ISU 2028」計畫，打造「5力」新世代，期讓學生成為有能力解決30年後社會問題的頂尖人才

稻江科技暨管理學院 全國第一所「教學實用型大學」

稻江科技暨管理學院位於嘉義縣政府文教區，鄰近高鐵站、故宮南院。校園美麗廣闊，採西班牙式建築，充滿人文氣息，各項軟硬體設施完善，是一所「小而美、小而精緻、優質」的高教學府

樹德科技大學 創新教學跨領域

少子化浪潮來襲，各大學校院無不受衝擊，但樹德科技大學在董事長朱元祥及校長陳清燿穩健帶領下，學生數維持萬人以上，國內外競賽成績更是輝煌，歷年學測吸引許多優秀高中生申請入學

高雄師大…優秀中小學教師、社會產業人才 雙核心大學

國立高雄師範大學設有教育、文學、理學、科技、藝術、進修等6個學院；因應藝術文創、高齡服務、生物科技、人工智慧等產業發展趨勢，開設12個跨領域學分學程，培養多元專業人才

熱門新聞

滯留湖北竹女高三生趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

學測重考生和數學滿分人太多 藍委要教育部檢討

大學繁星入學1萬6110個名額今起受理報名 牙醫系須面試

大學繁星推薦開放報名 牙醫系新增甄試項目

校園配發接觸式額溫槍惹議 教育部盤整相關需求

各校額溫槍夠嗎？立委：有老師拿到「耳溫槍+保鮮膜」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。