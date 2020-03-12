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佛光大學 推動終生自主學習

聯合新聞網 / 文╱戴永華
佛大註冊率以九成以上佳績逆勢成長，校長楊朝祥感謝學生和家長肯定。圖╱佛光大學提供
佛大註冊率以九成以上佳績逆勢成長，校長楊朝祥感謝學生和家長肯定。圖╱佛光大學提供

佛光大學是「企業最看好年輕潛力大學排行」小型大學中的私校首選。圖╱佛光大學提供
佛光大學是「企業最看好年輕潛力大學排行」小型大學中的私校首選。圖╱佛光大學提供

佛光大學的學生註冊率向來名列前茅，校長楊朝祥表示，「一技在身，終生受用無窮的時代已過去了」，佛大以培養具備問題解決能力的終生自主學習者為目標，推動的書院精神、學生自主學習、「2+2」雙聯學位、海內外實習等計畫，因此在少子化衝擊下，佛大註冊率以九成以上的佳績逆勢成長，這也是該校辦學獲得學生和家長肯定的證明。

校長楊朝祥。圖╱佛光大學提供
校長楊朝祥。圖╱佛光大學提供

佛光大學除了擁有國立大學品質的教育資源、整個佛光山共有300多個道場，200多個姊妹校，提供學生豐富的境外交流實習機會。另外，佛光山還有多元的友善企業，其中日本裕毛屋從今年起提供9個實習名額、有20個全額獎學金、大學4年免學費，寒暑假到日本道場服務，提供機票、住宿和工資。

根據今年教育部畢業生流向調查顯示，佛大學士班及碩士班畢業3年之後的平均就業率及平均薪資，均高於全國大學平均值。其中，學士班平均薪資為3萬5千元，碩士班平均為4萬6千元，都是比全國平均值高，而且在1111人力銀行調查中，被評選為「企業最看好年輕潛力大學排行」小型大學中的私校首選。

佛光大學期待透過提供給學生多元的學習機會，幫助學子能夠迎向多變、不可知的未來，「佛光出品、口碑保證」，來到佛大，未來將會度過非常充實的4年求學生涯。

「佛光出品、口碑保證」，畢業生的未來前途無限。圖╱佛光大學提供
「佛光出品、口碑保證」，畢業生的未來前途無限。圖╱佛光大學提供

註冊率 佛光大學 少子化 實習

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